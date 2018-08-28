Леди в красном: Принцесса Дании и Бриджит Макрон впечатлили стильными луками в Копенгагене



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Принцесса Дании Мэри и Бриджит Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит прибыли сегодня с официальным визитом в Данию, чтобы встретиться с первыми лицами государства

В течение дня планируется беседа Макрона с премьер-министром страны Ларсом Лекке Расмуссеном и партийными лидерами, а первой остановкой президентской четы стал замок Амалиенборг, где их ждали королева Маргрете, кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри. Побеседовав с Ее Величеством, Макроны в компании Фредерика и Мэри отправились в крепость Кастеллет, чтобы возложить венки на Могилу Неизвестного солдата.

Не сговариваясь, Бриджит и Мэри выбрали для встречи наряды не просто одинакового цвета, но и одинакового оттенка.

Первая леди Франции дополнила классическое платье однотонным пальто прямого кроя, а принцесса Дании отдала предпочтение наряду авторства бразильского дизайнера Raquel Diniz, благодаря которому поймала восхищенный взгляд не только мужа, но и Эммануэля.

Джерело: Hello!