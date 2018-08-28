Тина Кароль восхитила поклонников шоу «Танцы со звездами» роскошным платьем с пикантным разрезом
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Фото: Антон Кулаковский
Тина Кароль
Тина Кароль стала соведущей Юрия Горбунова на первом эфире «Танцы со звездами»
В этот вечер затмить Тину Кароль на экране было практически невозможно. Всему виной - эффектное платье с разрезом от бедра.
Сексуальный наряд создал модный бренд Labourjoisie из Кувейта. Стоит отметить, что Тина Кароль часто отдает предпочтение зарубежным дизайнерам, которые одевают голливудских знаменитостей и мировых звезд.
В этот раз, артистка выбрала дизайнеров, которые создают наряды ждя Кайли Дженнер, Мэрайя Кэри, Пэрис Хилтон, Ким Кардашьян.
Антон Кулаковский
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