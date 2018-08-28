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    Шоу-биз

    Тина Кароль восхитила поклонников шоу «Танцы со звездами» роскошным платьем с пикантным разрезом

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    Тина Кароль - Тина Кароль восхитила поклонников шоу «Танцы со звездами» роскошным платьем с пикантным разрезом
    Фото: Антон Кулаковский
    Тина Кароль

    Тина Кароль стала соведущей Юрия Горбунова на первом эфире «Танцы со звездами»

    В этот вечер затмить Тину Кароль на экране было практически невозможно. Всему виной - эффектное платье с разрезом от бедра.

    Сексуальный наряд создал модный бренд  Labourjoisie из Кувейта. Стоит отметить, что Тина Кароль часто отдает предпочтение зарубежным дизайнерам, которые одевают голливудских знаменитостей и мировых звезд.

    В этот раз, артистка выбрала дизайнеров, которые создают наряды ждя Кайли Дженнер, Мэрайя Кэри, Пэрис Хилтон, Ким Кардашьян.

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    Тина Кароль восхитила поклонников шоу «Танцы со звездами» роскошным платьем с пикантным разрезом
    Тина Кароль восхитила поклонников шоу «Танцы со звездами» роскошным платьем с пикантным разрезом
    Тина Кароль восхитила поклонников шоу «Танцы со звездами» роскошным платьем с пикантным разрезом
    Тина Кароль восхитила поклонников шоу «Танцы со звездами» роскошным платьем с пикантным разрезом
    Тина Кароль восхитила поклонников шоу «Танцы со звездами» роскошным платьем с пикантным разрезом
    Тина Кароль восхитила поклонников шоу «Танцы со звездами» роскошным платьем с пикантным разрезом
    Антон Кулаковский

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