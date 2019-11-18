Актриса Ксения Мишина выложила в сеть свои голые фото

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instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина стала популярна благодаря роли в сериале «Крепостная», где сыграла Лидию Шефер

В сеть попали голые фото Ксении Мишиной. Снимки опубликованы на ее Instagram-странице.

«Проснулась ночью девочка, такая неприступная, чуть капельку рассержена, подушка вся в крови. Сказала: «Меня предали, без синих глаз оставили, тарелкой в меня кинули, разбив стакан любви…» - прокомментировала Мишина это свое голое фото строчками из песни Ильи Лагутенко.

В Instagram актрисы также есть и другие ее весьма эротические фотографии. Ксении Мишиной 30 лет. Она родом из Севастополя, где даже выигрывала конкурс красоты.

Ксения Мишина также прошла в финал «Танцев со звездами», который состоится 24 ноября 2019 года. Она танцует в паре с Женей Котом.