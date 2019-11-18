Внучка Ротару появилась на страницах российского глянца (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

peopletalk.ru

Внучка Софии Ротару рассказала об учебе в США, семье и личной жизни

Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокимеко похвасталась интервью для российского издания и новой фотоссесией.

О своих мечтах и планах София рассказала peopletalk.ru.

«Моя мечта поступить в Школу дизайна Парсонс сбылась, поэтому сейчас я наслаждаюсь учебой в университете и вообще здешним стилем жизни», — поделилась она.

София отметила, что увлекается боксом. «Пару месяцев назад открыла для себя бокс. Сейчас каждую неделю тренируюсь с тренером в Gotham Gym, а еще хожу на пилатес. Всегда стараюсь разнообразить свои тренировки и отталкиваюсь от своего самочувствия», — объяснила девушка.

Она также рассказала, что ее поддерживает семья. А жить помогают правила. «Я следую трем главным правилам: всегда быть честной с собой и с окружающими людьми. Каждый день благодарить за то, что есть. Преодолевать лень», — добавила она.

О своем возлюбленном рассказывать София не стала.

Джерело: peopletalk.ru