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    Фото

    Внучка Ротару появилась на страницах российского глянца (фото)

    • Розсилка
    Внучка Ротару появилась на страницах российского глянца (фото)
    peopletalk.ru

    Внучка Софии Ротару рассказала об учебе в США, семье и личной жизни

    Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокимеко похвасталась интервью для российского издания и новой фотоссесией.

    О своих мечтах и планах София рассказала peopletalk.ru.

    «Моя мечта поступить в Школу дизайна Парсонс сбылась, поэтому сейчас я наслаждаюсь учебой в университете и вообще здешним стилем жизни», — поделилась она.

    София отметила, что увлекается боксом. «Пару месяцев назад открыла для себя бокс. Сейчас каждую неделю тренируюсь с тренером в Gotham Gym, а еще хожу на пилатес. Всегда стараюсь разнообразить свои тренировки и отталкиваюсь от своего самочувствия», — объяснила девушка.

    Она также рассказала, что ее поддерживает семья. А жить помогают правила. «Я следую трем главным правилам: всегда быть честной с собой и с окружающими людьми. Каждый день благодарить за то, что есть. Преодолевать лень», — добавила она.

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    Внучка Ротару появилась на страницах российского глянца (фото)
    Внучка Ротару появилась на страницах российского глянца (фото)
    Внучка Ротару появилась на страницах российского глянца (фото)
    Внучка Ротару появилась на страницах российского глянца (фото)

    О своем возлюбленном рассказывать София не стала.

    Джерело: peopletalk.ru

    США бокс знаменитости фотография семья
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