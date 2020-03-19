Леся Никитюк показала, как может выглядеть после карантина (фото)



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Звезда «Орла и решки» опубликовала фото, на котором показала свое изменившееся тело

Леся Никитюк отнеслась к введенному из-за коронавируса карантину с юмором

Леся Никитюк опубликовала в Instagram забавный коллаж, который состоит из двух снимков. На них ведущая изображена в белом слитном купальнике на яхте.

На первом фото она позирует передом, на втором – задом. Эти снимки Леся обработала в фоторедакторе и значительно увеличила свои размеры: она расширила талию, ноги и ягодицы. Выглядит на них Никитюк, как будто набрала очень много килограмм.

«Я после карантина. Отмечай подружку в коментах», - шутливо подписала коллаж Леся.

instagram.com/lesia_nikituk

Слава Каминская с юмором ответила под фото Никитюк: «Я такая уже в начале карантина».

«Норм, почти как Ким Кардашьян», «Люблю людей с хорошим чувством юмора», - прокомментировали фолловеры Леси.