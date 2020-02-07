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    Леся Никитюк впервые показала свою квартиру

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    Леся Никитюк впервые показала свою квартиру
    instagram.com/lesia_nikituk

    Популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк завершила обустраивать свое жилище

    Украинская знаменитость Леся Никитюк долго делала ремонт в новой квартире. Результатом совместной работы с дизайнерами и мастерами звезда поделилась на своей странице в Instagram.

    На фото, которые опубликовала Леся, она вместе со своим домашним любимцем Рафаэлем позирует на фоне новенького ремонта.

    Звезда наконец завершила обустройство дома и, судя по фотографиям, невероятно рада этому.

    Она поделилась снимками гостиной, спальни, кухни и ванной комнаты. Квартира телеведущей очень стильная и уютная.

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    Леся Никитюк впервые показала свою квартиру
    Леся Никитюк впервые показала свою квартиру
    Леся Никитюк впервые показала свою квартиру
    Леся Никитюк впервые показала свою квартиру
    Леся Никитюк впервые показала свою квартиру
    Леся Никитюк впервые показала свою квартиру

    Отметим, что у домашнего любимца блогера Леси Никитюк есть личная странице в инстаграм, на которой также было опубликовано фото из нового дома.

    «Сегодня мы с хозяйкой спали в новом доме», – подписано фото.

    знаменитости ремонт фотография Леся Никитюк квартира телеведущая Instagram
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