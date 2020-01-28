Лилия Подкопаева устроила элегантный фотосет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Первыми кадрами бэкстейджа спортсменка поделилась в InstaStories

Олимпийская чемпионка тайно прилетела в Киев и сразу же отправилась на фотосесссию, которая предполагает множество перевоплощений и образов.

Стилисты и визажисты создали для гимнастки эффектный роскошный образ, который невероятно понравился ей самой - легкий освежающий макияж, гладко уложенные на пробор волосы.

Оригинальное платье элегантной длинны благородного миндального оттенка, оформленное черной тесьмой и элементами с перьями. Образ дополняла длинная широкая перчатка до плеча и нюдовые лодочки.

Автором фотосета выступил Ростислав Рипка, который часто работает со звездами украинского шоу-бизнеса. Он же провел на своей страничке в Instagram прямой эфир, во время которого поинтересовался впечатлениями Лилии от идеи проекта.

«Такие перевоплощения, такие красоты вытворяют мастера своего дела», - отметила в предвкушении гимнастка, после чего в кадре появилась стойка со множеством нарядов, которые Лилии предстоит примерить.