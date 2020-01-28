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    Фото

    Лилия Подкопаева устроила элегантный фотосет

    • Розсилка
    Лилия Подкопаева устроила элегантный фотосет

    Первыми кадрами бэкстейджа спортсменка поделилась в InstaStories

    Олимпийская чемпионка тайно прилетела в Киев и сразу же отправилась на фотосесссию, которая предполагает множество перевоплощений и образов.

    Стилисты и визажисты создали для гимнастки эффектный роскошный образ, который невероятно понравился ей самой - легкий освежающий макияж, гладко уложенные на пробор волосы.

    Оригинальное платье элегантной длинны благородного миндального оттенка, оформленное черной тесьмой и элементами с перьями. Образ дополняла длинная широкая перчатка до плеча и нюдовые лодочки.

    Автором фотосета выступил Ростислав Рипка, который часто работает со звездами украинского шоу-бизнеса. Он же провел на своей страничке в Instagram прямой эфир, во время которого поинтересовался впечатлениями Лилии от идеи проекта.

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    Лилия Подкопаева устроила элегантный фотосет
    Лилия Подкопаева устроила элегантный фотосет
    Лилия Подкопаева устроила элегантный фотосет
    Лилия Подкопаева устроила элегантный фотосет
    Лилия Подкопаева устроила элегантный фотосет

    «Такие перевоплощения, такие красоты вытворяют мастера своего дела», - отметила в предвкушении гимнастка, после чего в кадре появилась стойка со множеством нарядов, которые Лилии предстоит примерить.

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