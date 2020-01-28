Непривычно «домашний» Роналду отметил день рождения возлюбленной в семейном кругу (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одного из четырех детей Роналду ему родила Джорджина, остальные трое появились на свет от суррогатной матери Фото: instagram.com/georginagio/

Пара не стала выбираться на дорогие курорты, а просто провела время с детьми

Девушке и, скорее всего, невесте известного футболиста Криштиану Роналду исполнилось 26 лет. В свой день рождения счастливица Джорджина Родригес опубликовала в Instagram множество фото и видео с празднования ее именин. Оказалось, спортсмен и его дама сердца отметили праздник дома в окружении цветов и детей, подтвердив, что все, что нужно для счастья, - это крепкая семья.

«Я очень счастлива. Я не могу просить от жизни большего. Просто много здоровья для моей семьи и меня, и всегда наслаждаться ими. Спасибо всем за поздравления, цветы и, следовательно, любовь! И спасибо моему мужу за то, что он подарил мне лучшее в жизни - наших детей», - написала красавица в социальной сети.

«Ты отличная женщина и отличная мама для наших детей. Я так тебя люблю, дорогая!», - написал в ответ футболист.

Читайте также: Скандал с Гарри и Меган подорвал здоровье Елизаветы II