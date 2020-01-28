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    Шоу-биз

    Непривычно «домашний» Роналду отметил день рождения возлюбленной в семейном кругу (фото)

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    <p>Одного из четырех детей Роналду ему родила Джорджина, остальные трое появились на свет от суррогатной матери</p> <div></div> - Непривычно «домашний» Роналду отметил день рождения возлюбленной в семейном кругу (фото)

    Одного из четырех детей Роналду ему родила Джорджина, остальные трое появились на свет от суррогатной матери

    Фото: instagram.com/georginagio/

    Пара не стала выбираться на дорогие курорты, а просто провела время с детьми

    Девушке и, скорее всего, невесте известного футболиста Криштиану Роналду исполнилось 26 лет. В свой день рождения счастливица Джорджина Родригес опубликовала в Instagram множество фото и видео с празднования ее именин. Оказалось, спортсмен и его дама сердца отметили праздник дома в окружении цветов и детей, подтвердив, что все, что нужно для счастья, - это крепкая семья.

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    Непривычно «домашний» Роналду отметил день рождения возлюбленной в семейном кругу (фото)
    Непривычно «домашний» Роналду отметил день рождения возлюбленной в семейном кругу (фото)
    Непривычно «домашний» Роналду отметил день рождения возлюбленной в семейном кругу (фото)
    Непривычно «домашний» Роналду отметил день рождения возлюбленной в семейном кругу (фото)
    Непривычно «домашний» Роналду отметил день рождения возлюбленной в семейном кругу (фото)
    Непривычно «домашний» Роналду отметил день рождения возлюбленной в семейном кругу (фото)
    Непривычно «домашний» Роналду отметил день рождения возлюбленной в семейном кругу (фото)
    Фото: instagram.com/georginagio/

    «Я очень счастлива. Я не могу просить от жизни большего. Просто много здоровья для моей семьи и меня, и всегда наслаждаться ими. Спасибо всем за поздравления, цветы и, следовательно, любовь! И спасибо моему мужу за то, что он подарил мне лучшее в жизни - наших детей», - написала красавица в социальной сети.

    «Ты отличная женщина и отличная мама для наших детей. Я так тебя люблю, дорогая!», - написал в ответ футболист.

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