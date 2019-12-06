Киноресурс IMDb назвал 10 лучших звезд 2019 года



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Первое место заняла актриса из киновселенной Marvel

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк заняла только третье место

Ежегодно популярный киноресурс IMDb публикует список лучших звезд года, основываясь на своих данных. Там оказываются те актеры и актрисы, которым удавалось удерживать высокие позиции в еженедельном чарте STARmeter IMDbPro на протяжении всего года.

Рейтинг STARmeter формируется на основе фактических просмотров страниц на сайте IMDb. В этом году почетную первую строчку заняла Бри Ларсон. Исполнительнице роли Капитана Марвел удалось покорить сердца поклонников. В этом году вышло сразу несколько знаковых фильмов с участием Бри. Актриса сыграла главную роль в фильме «Капитан Марвел» и снялась в финальной части «Мстителей».

Также в тройку лидеров попала Эрин Мориарти, известная по своей роли в сериале «Пацаны». Не обошлось и без нашумевшей «Игры престолов»: актриса Эмилия Кларк заняла третье место в рейтинге. И это неудивительно, ведь в заключительном сезоне сериала ее персонаж шокировал всех фанатов.

Вот так выглядит список 10 звезд года по версии IMDb:

Хоакин Феникс

Марго Робби

Роза Салазар

Киану Ривз

Закари Ливай

Дейкр Монтгомери

Наоми Скотт

Эмилия Кларк

Эрин Мориарти

Бри Ларсон