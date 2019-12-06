Самая дорогая в мире рождественская елка (фото)



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mirror.co.uk

В Испании установили самую дорогую в мире рождественскую хвойную красавицу

Самая дорогая в мире рождественская елка находится в отеле Kempinski Bahia в испанском курортном городке Марбелья. Украшенное к зимним праздникам дерево высотой в шесть метров оценивается в 14 миллионов долларов. Елка находится под круглосуточной охраной.

Ее нарядили в уникальные украшения ручной работы в виде шаров, сумочки, щелкунчиков с драгоценными камнями, ткани некоторых ведущих мировых модных домов, изделия Cartier, Chanel, Louis Vuitton. На дереве украшения, инкрустированы голубыми сапфирами и бриллиантами.

Дизайнером рождественской елки стала британская художница Дебби Уингхем. Она потратила месяц, делая более 500 украшений вручную.

Драгоценные камни, свисающие с веток, включают трехкаратный розовый бриллиант на сумму более 2,6 миллионов долларов, овальный красный алмаз по цене свыше 5,5 миллионов долларов, девять трехкаратных черных бриллиантов на общую сумму 590 тысяч долларов.

Настоящие страусиные яйца были окрашены сусальным золотом и алмазной пылью, а всего на дереве 3000 кристаллов Сваровски.

Джерело: mirror.co.uk