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    Фото

    Самая дорогая в мире рождественская елка (фото)

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    Самая дорогая в мире рождественская елка (фото)
    mirror.co.uk

    В Испании установили самую дорогую в мире рождественскую хвойную красавицу

    Самая дорогая в мире рождественская елка находится в отеле Kempinski Bahia в испанском курортном городке Марбелья. Украшенное к зимним праздникам дерево высотой в шесть метров оценивается в 14 миллионов долларов. Елка находится под круглосуточной охраной.

    Ее нарядили в уникальные украшения ручной работы в виде шаров, сумочки, щелкунчиков с драгоценными камнями, ткани некоторых ведущих мировых модных домов, изделия Cartier, Chanel, Louis Vuitton. На дереве украшения, инкрустированы голубыми сапфирами и бриллиантами.

    Дизайнером рождественской елки стала британская художница Дебби Уингхем. Она потратила месяц, делая более 500 украшений вручную.

    Драгоценные камни, свисающие с веток, включают трехкаратный розовый бриллиант на сумму более 2,6 миллионов долларов, овальный красный алмаз по цене свыше 5,5 миллионов долларов, девять трехкаратных черных бриллиантов на общую сумму 590 тысяч долларов.

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    Самая дорогая в мире рождественская елка (фото)
    Самая дорогая в мире рождественская елка (фото)
    Самая дорогая в мире рождественская елка (фото)
    Самая дорогая в мире рождественская елка (фото)
    Самая дорогая в мире рождественская елка (фото)
    Самая дорогая в мире рождественская елка (фото)

    Настоящие страусиные яйца были окрашены сусальным золотом и алмазной пылью, а всего на дереве 3000 кристаллов Сваровски.

    Джерело: mirror.co.uk

    фотография искусство
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