Lizzo снялась для обложки британского Vogue (фото)



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Популярная певица Lizzo впервые украсила обложку британского глянцевого журнала

Lizzo впервые дебютировала на страницах британского Vogue. На обложке декабрьского номера пышнотелая певица появилась в роскошном платье от Versace.

Даже сама Донателла Версаче опубликовала снимок девушки и подписала, что очень гордится одевать чрезвычайно талантливую артистку.

Так, поклонники согласились с тем, что Lizzo выглядит «good as hell» – именно так называется одна из самых популярных песен певицы, оторая на ютубе имеет более 41 млн. просмотров пользователей.

«Она – больше, чем музыкант, Lizzo – это движение. Она во всем посылает месседжи о власти, позитиве и любви к себе, которые сделали ее культовой певицей. За ней следят миллионы во всем мире», – отметили редакторы Vogue.

Lizzo стала настоящим инфлюенсером. В интервью 31-летняя звезда заявила: «Я хочу, чтобы ты знал, что если ты можешь полюбить меня, ты можешь полюбить и себя».

Джерело: vogue.co.uk