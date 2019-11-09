Моника и Чендлер снова вместе: поклонники в восторге от фото звезд сериала «Друзья»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актриса Кортни Кокс, известная по роли Моники в культовом сериале «Друзья», растрогала фанатов совместным фото с Мэтью Перри

В сериале «Друзья» Кортни Кокс и Мэттью Перри сыграли роли Моники Геллер и Чендлера Бинга. Сперва они просто дружили, но вскоре у них завязался роман, а в седьмом сезоне сериала они поженились.

Неудивительно, что поклонники надеялись на их отношения и в реальной жизни. Впрочем, Кортни сейчас встречается с музыкантом Джонни Макдейдом, а Мэттью пока одинок.

Но, несмотря на то, что съемки сериала остались в далеком прошлом, экранная пара продолжает общаться и сейчас. К примеру, на днях они пообедали месте, а вскоре Кортни поделилась их совместным фото.

«Угадайте, с кем я сегодня пообедала... Я знаю! Могу ли я быть еще счастливее? #realfriends», — написала под снимком Кортни.

instagram.com/courteneycoxofficial

Фотография изрядно растрогала поклонников легендарного сериала и пары Чендлера и Моники, в частности. Фанаты отметили, что 55-летняя Кокс и 50-летний Перри имеют такой гармоничный вид, будто на самом деле прожили в браке полжизни.