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    Моника и Чендлер снова вместе: поклонники в восторге от фото звезд сериала «Друзья»

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    Моника и Чендлер снова вместе: поклонники в восторге от фото звезд сериала «Друзья»

    Актриса Кортни Кокс, известная по роли Моники в культовом сериале «Друзья», растрогала фанатов совместным фото с Мэтью Перри

    В сериале «Друзья» Кортни Кокс и Мэттью Перри сыграли роли Моники Геллер и Чендлера Бинга. Сперва они просто дружили, но вскоре у них завязался роман, а в седьмом сезоне сериала они поженились. 

    Неудивительно, что поклонники надеялись на их отношения и в реальной жизни. Впрочем, Кортни сейчас встречается с музыкантом Джонни Макдейдом, а Мэттью пока одинок. 

    Но, несмотря на то, что съемки сериала остались в далеком прошлом, экранная пара продолжает общаться и сейчас. К примеру, на днях они пообедали месте, а вскоре Кортни поделилась их совместным фото. 

    «Угадайте, с кем я сегодня пообедала... Я знаю! Могу ли я быть еще счастливее? #realfriends», — написала под снимком Кортни. 

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    instagram.com/courteneycoxofficial

    Фотография изрядно растрогала поклонников легендарного сериала и пары Чендлера и Моники, в частности. Фанаты отметили, что 55-летняя Кокс и 50-летний Перри имеют такой гармоничный вид, будто на самом деле прожили в браке полжизни.

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