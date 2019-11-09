Женщина использует пену и крышки от унитаза для создания костюма «движущаяся роза»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Какой наряд для костюмированного бала вы можете считать самым интересным и оригинальным? Наверняка ничего подобного вы просто не видели

Хотя Хэллоуин закончился, некоторые костюмы оставляют такое сильное впечатление, что о них говорят и спустя недели или даже месяцы.

Одним из таких костюмов, безусловно, является эта «цветущая» роза, созданная Женеврой Кольер. Мало того, что это сделано из пены и сидений унитаза, она собирала его около 26 дней.

«Помимо того что я выглядела как большой старый цветок, я хотела, чтобы костюм расцвел. Чтобы оживить цветение, я использовала медленно закрывающиеся сидения унитаза. Меня вдохновили ванные комнаты в моем офисе. Сделать это было моей самой сложной задачей на сегодняшний день».

Создательница костюма делится своими секретами:

«Я приобрела сиденье для унитаза. Проверила, насколько медленно оно закрывается, и выбрала самый плавный механизм. Я извлекла петли. Просверлила их и прикрутила к кольцу из МДФ».

«После этого мне пришлось стабилизировать петли, чтобы они не шатались. Для этого я прикрутила кусочки МДФ на пластиковую крышку сзади. Чтобы избежать головной боли от другого решения по стабилизации шарнира на стороне сиденья, я купила второе сиденье унитаза и разрезала его, чтобы работать с двумя шарнирами на стороне крышки».

«Затем срезала большую часть пластиковой крышки, чтобы я могла добавить шарнирные рычаги. Они должны были иметь некоторый вес, чтобы движение работало. Перфорированная сталь была одним из лучших вариантов, которые я сделала во всем проекте. Она достаточно легкая, чтобы я могла согнуть и придать форму с помощью инструментов, а равномерно расположенные отверстия были удобной линейкой».

«Теперь я начала думать о лепестках. Это было настоящим испытанием. Я сделала макет из бумаги, затем мини-модель с воздушной-сухой глиной. Это позволило отточить все нюансы и добиться эффектного, плавного выпуска лепестков».

«Для листьев я покрыла длинные провода маскирующей лентой, а затем обернула их войлоком. Чтобы поддержать листья, я хотела вставить стебли через втулку в зеленые колготки. Мне нужны были высокие ботинки с плотной посадкой, плюс правильный каблук и форма носка. Вернемся к цветочной части. Пена очень хорошо подошла. Я использовала инструмент для выжигания по дереву, чтобы придать лепесткам реалистичную текстуру», - говорит девушка.

Джерело: boredpanda.com