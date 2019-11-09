Alekseev и солистка «ВИА-Гры» больше не скрывают свой роман

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instagram.com/alekseev_officiel

До сегодняшнего дня Никита и Ульяна никак не подтверждали и не опровергали свои отношения, стараясь избегать каверзных вопросов от журналистов

Украинский певец Никита Алексеев и солистка группы «ВИА-Гра» Ульяна Синецкая больше не скрывают чувств к друг другу. На своих страницах в Instagram артисты опубликовали серию совместных фото, которые сопроводили смайликом в виде сердца.

Судя по отмеченной геолокации, снимки звезд сделаны в Екатеринбурге.

«Моя звезда», - сказано в посте у певца.

Впервые о романе артиста и солистки «ВИА-Гры» заговорили в апреле. Тогда журналисты обнародовали фотографии пары на отдыхе в Венеции.

В июне этого года звезды вместе появились на премии российского телеканала МУЗ-ТВ, где во время прохода по красной дорожке держались за руки.

Никита Алексеев старше Ульяны Синецкой на три года. Певцу 26 лет, а его избраннице из России 23. Оба артиста – бывшие участники проекта «Голос» в своих странах.