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    Alekseev и солистка «ВИА-Гры» больше не скрывают свой роман

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    Alekseev и солистка «ВИА-Гры» больше не скрывают свой роман
    instagram.com/alekseev_officiel

    До сегодняшнего дня Никита и Ульяна никак не подтверждали и не опровергали свои отношения, стараясь избегать каверзных вопросов от журналистов

    Украинский певец Никита Алексеев и солистка группы «ВИА-Гра» Ульяна Синецкая больше не скрывают чувств к друг другу.  На своих страницах в Instagram артисты опубликовали серию совместных фото, которые сопроводили смайликом в виде сердца. 

    Судя по отмеченной геолокации, снимки звезд сделаны в Екатеринбурге.

    «Моя звезда», - сказано в посте у певца.

    Впервые о романе артиста и солистки «ВИА-Гры» заговорили в апреле. Тогда журналисты обнародовали фотографии пары на отдыхе в Венеции. 

    В июне этого года звезды вместе появились на премии российского телеканала МУЗ-ТВ, где во время прохода по красной дорожке держались за руки.

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    instagram.com/alekseev_officiel
    instagram.com/alekseev_officiel
    instagram.com/alekseev_officiel
    instagram.com/alekseev_officiel
    instagram.com/alekseev_officiel
    instagram.com/alekseev_officiel

    Никита Алексеев старше Ульяны Синецкой на три года. Певцу 26 лет, а его избраннице из России 23. Оба артиста – бывшие участники проекта «Голос» в своих странах.

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