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    Фото

    Лобода похвасталась новой фотосессией, пока люди ждали ее концерта

    • Розсилка
    Лобода похвасталась новой фотосессией, пока люди ждали ее концерта

    Лобода развлекалась, люди мерзли

    Певица Светлана Лобода, которая в разгар войны перебралась в Россию, обожает привлекать к себе внимание публики и успешно это делает на своей странице в Instagram. 

    Звезда показала несколько кадров из новой фотосессии, на которых позирует в закулисье концертного зала накануне концерта в российском Воронеже.

    Перед камерой Лобода появилась в странном  образе, она, как всегда, кривляется на камеру. На ней черный спортивный костюм, поверх которого певица накинула черный пуховик, на ее голове черная шапка, половина лица скрыта шарфом, а на глазах темные очки. 

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    instagram.com/lobodaofficial
    instagram.com/lobodaofficial
    instagram.com/lobodaofficial

    В подписи к фото Светлана написала:  «Холодноооооо, погреемся». Тем временем некоторые пользователи напомнили Лободе, что ждут ее на улице, пока их не спускают на ее концерт,а они уже замерзли.

    знаменитости фотография певица Instagram концерт
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