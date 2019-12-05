Лобода похвасталась новой фотосессией, пока люди ждали ее концерта



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Лобода развлекалась, люди мерзли

Певица Светлана Лобода, которая в разгар войны перебралась в Россию, обожает привлекать к себе внимание публики и успешно это делает на своей странице в Instagram.

Звезда показала несколько кадров из новой фотосессии, на которых позирует в закулисье концертного зала накануне концерта в российском Воронеже.

Перед камерой Лобода появилась в странном образе, она, как всегда, кривляется на камеру. На ней черный спортивный костюм, поверх которого певица накинула черный пуховик, на ее голове черная шапка, половина лица скрыта шарфом, а на глазах темные очки.

В подписи к фото Светлана написала: «Холодноооооо, погреемся». Тем временем некоторые пользователи напомнили Лободе, что ждут ее на улице, пока их не спускают на ее концерт,а они уже замерзли.