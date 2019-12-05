Наоми Кэмпбелл показала эффектную фигуру в полупрозрачном платье



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instagram.com/naomi

В этом году звезда отметила свое 33-летие модельной карьеры и вновь

Легендарная манекенщица и «черная пантера» подиума Наоми Кэмпбелл стала обладательницей звания 2019 Fashion Icon Award и явилась на красную дорожку мероприятия в эффектном образе, поразившем сердца поклонников.

Соответствующие фото дива опубликовала в своем Instagram.

Cтав обладательницей очередной награды, пришла на церемонию мероприятия в шикарном платье полупрозрачного кроя.

Важно сказать, что событие проходило в лондонском Альберт-холле, где собралась целая фэшн-сходка знаменитостей. В частности, здесь были Джулия Робертс, Кейт Бланшетт, Рианна, Ирина Шейк, Рикардо Тиши, Николь Шерзингер и многие другие звезды, однако Наоми запоминались публике больше всего, благодаря своим тонким изгибам, которые являются все еще гордостью пантеры подиума, даже в ее 49-летнем возрасте.

Дива вышла на красную дорожку в полупрозрачном черном платье с серебристыми цветочными узорами, ткань которых украшали блестящие камни.

Свой образ модель дополнила серебристыми босоножками, в тон вставкам платья, а также украшениями с бриллиантами и вечерним макияжем.