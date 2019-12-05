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    Фото

    Наоми Кэмпбелл показала эффектную фигуру в полупрозрачном платье

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    Наоми Кэмпбелл показала эффектную фигуру в полупрозрачном платье
    instagram.com/naomi

    В этом году звезда отметила свое 33-летие модельной карьеры и вновь

    Легендарная манекенщица и «черная пантера» подиума Наоми Кэмпбелл стала обладательницей звания 2019 Fashion Icon Award и явилась на красную дорожку мероприятия в эффектном образе, поразившем сердца поклонников. 

    Соответствующие фото дива опубликовала в своем Instagram.  

    Cтав обладательницей очередной награды, пришла на церемонию мероприятия в шикарном платье полупрозрачного кроя. 

    Важно сказать, что событие проходило в лондонском Альберт-холле, где собралась целая фэшн-сходка знаменитостей. В частности, здесь были Джулия Робертс, Кейт Бланшетт, Рианна, Ирина Шейк, Рикардо Тиши, Николь Шерзингер и многие другие звезды, однако Наоми запоминались публике больше всего, благодаря своим тонким изгибам, которые являются все еще гордостью пантеры подиума, даже в ее 49-летнем возрасте. 

    Дива вышла на красную дорожку в полупрозрачном черном платье с серебристыми цветочными узорами, ткань которых украшали блестящие камни. 

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    instagram.com/naomi
    instagram.com/naomi
    instagram.com/naomi
    instagram.com/naomi

    Свой образ модель дополнила серебристыми босоножками, в тон вставкам платья, а также украшениями с бриллиантами и вечерним макияжем.

    знаменитости фотография модель Instagram
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