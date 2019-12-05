Стало известно о тратах Топалова на свадьбу с Тодоренко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/reginatodorenko

Все тайны подготовки к самому счастливому дню

Регина решила показать поклонникам бэкстейдж со съемок праздника, а также поделилась уникальными кадрами подготовки к главному дню в жизни их с Владом семьи. Соответствующее видео появилось на Youtube-канале ведущей.

Регина вспомнила, что изначально даже не думала отмечать свадьбу в Италии, но проводить мероприятие в Москве не было смысла, ведь число гостей бы резко возросло, а пара хотела видеть узкий круг родных и близких.

«Нам с Владом предложила это место его сестра Алина. Мы уже хотели Грецию или просто даже думали сделать свадьбу в Москве, но если бы мы делали свадьбу в Москве, там бы было человек 500, если не тысяча. И мы решили скромным коллективом поехать и отпраздновать это событие подальше. Алинка нашла невероятную виллу на обрыве в городке Сорренто, потому что Сорренто - это город любви, день его рождения 14 февраля. Это на любую девушку действует – знаки, знаки, знаки. Мне кажется, это оно!» - поделилась романтичной историей ведущая.

Особый пункт подготовки – выбор свадебного платья. У Регины было их целых два. Правда, перед тем как остановить свой выбор на парочке нарядов она пересмотрела множество вариантов. Ведущая решила поделиться с поклонниками эмоциями и призналась, что расплакалась в уборной после росписи.

«В ЗАГСе не плакала, на росписи все было хорошо. Пошла в туалет, такая стою, на себя смотрю: "Я жена Топалова!» - со смехом рассказала Регина, сыграв сценку в ролях.

Сестра Влада, Алина, которая выступила организатором торжества, приоткрыла завесу тайны над вопросами подготовки и проведения праздника. Она заявила, что Регина была очень неприхотливой невестой.

«Регина вообще не привередливая невеста. Она мне дала абсолютный карт-бланш на все! Она просто невеста мечты», - поделилась Алина.

Влад же не жалел денег на роскошную свадьбу. Он попросил не обсуждать финансовые вопросы со своей второй половиной, а просто решил воплотить в реальность все ее мечты.

«Влад в несколько раз увеличил наш первоначальный бюджет. Каждый раз, когда речь заходила о деньгах, он говорил то, что просто разбивало мое девичье сердце. Он говорил: «Никаких разговоров о деньгах! Это все ее не касается. Я все покрываю. Все ее мечты должны быть исполнены. По вопросам денег – это ко мне», - с умилением вспоминает сестра певца.