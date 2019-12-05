Мэттью Макконахи показал первое совместное фото с женой в Instagram
Американский актер Мэттью Макконахи, который накануне завел страницу в Instagram, разместил в сети совместное фото с женой
50-летний киноактер опубликовал снимок с супругой, бразильской моделью и дизайнером Камилой Алвес.
Этот снимок стал первым совместным кадром звездной пары в официальном Instagram-аккаунте Макконахи.
Стоит отметить, что фото было сделано в Техасском университете в Остине, где голливудский актер преподает на отделении кино, радио и телевидения, а также читает лекции для студентов сценарного факультета колледжа коммуникаций.
Разница в возрасте супругов – 13 лет. Спустя полтора года отношений у пары родился первенец, мальчик Леви. Еще через полтора года в семье появилось пополнение – малышка Вида. После того как Камилла сообщила возлюбленному, что станет мамой в третий раз, он наконец сделал ей предложение.
Свадебная церемония прошла летом 2012 года в техасском поместье актера. А вскоре на свет появился их третий ребенок – мальчик, которому дали имя Ливингстон.