Мэттью Макконахи показал первое совместное фото с женой в Instagram



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instagram.com/officiallymcconaughey

Американский актер Мэттью Макконахи, который накануне завел страницу в Instagram, разместил в сети совместное фото с женой

50-летний киноактер опубликовал снимок с супругой, бразильской моделью и дизайнером Камилой Алвес.

Этот снимок стал первым совместным кадром звездной пары в официальном Instagram-аккаунте Макконахи.

instagram.com/officiallymcconaughey

Стоит отметить, что фото было сделано в Техасском университете в Остине, где голливудский актер преподает на отделении кино, радио и телевидения, а также читает лекции для студентов сценарного факультета колледжа коммуникаций.

Разница в возрасте супругов – 13 лет. Спустя полтора года отношений у пары родился первенец, мальчик Леви. Еще через полтора года в семье появилось пополнение – малышка Вида. После того как Камилла сообщила возлюбленному, что станет мамой в третий раз, он наконец сделал ей предложение.

Свадебная церемония прошла летом 2012 года в техасском поместье актера. А вскоре на свет появился их третий ребенок – мальчик, которому дали имя Ливингстон.