Лобода показала сексуальные пляжные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Светлана Лобода поделилась с фанами новыми яркими снимками из солнечной Мексики

37-летняя звезда опубликовала в Instagram снимки, сделанные на фоне живописного пляжа с пальмами. На них Лобода позирует в sporty-купальнике на змейке, подчеркивающем ее грудь, а также в солнцезащитных очках черного цвета.

В подписи к кадрам певица процитировала голливудского секс-символа Шэрон Стоун:

«Шэрон Стоун: «Женщина должна всегда знать себе цену — но никогда не называть ее». Надеюсь, Вы также считаете, девочки», — написала звезда.

Накануне Лобода также показала фото с младшей дочерью Тильдой, лицо которой по-прежнему скрывает от общественности. На снимке звездная мама и ее маленькая дочь изображены на пляже.

«Как же я люблю, когда мои детки рядом… абсолютное счастье», — написала певица.