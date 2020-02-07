  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Лобода показала сексуальные пляжные фото

    • Розсилка
    Лобода показала сексуальные пляжные фото

    Светлана Лобода поделилась с фанами новыми яркими снимками из солнечной Мексики

    37-летняя звезда опубликовала в Instagram снимки, сделанные на фоне живописного пляжа с пальмами. На них Лобода позирует в sporty-купальнике на змейке, подчеркивающем ее грудь, а также в солнцезащитных очках черного цвета.

    В подписи к кадрам певица процитировала голливудского секс-символа Шэрон Стоун:

    «Шэрон Стоун: «Женщина должна всегда знать себе цену — но никогда не называть ее». Надеюсь, Вы также считаете, девочки», — написала звезда.

    Накануне Лобода также показала фото с младшей дочерью Тильдой, лицо которой по-прежнему скрывает от общественности. На снимке звездная мама и ее маленькая дочь изображены на пляже.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Лобода показала сексуальные пляжные фото
    Лобода показала сексуальные пляжные фото
    Лобода показала сексуальные пляжные фото
    Лобода показала сексуальные пляжные фото
    Лобода показала сексуальные пляжные фото
    Лобода показала сексуальные пляжные фото
    Лобода показала сексуальные пляжные фото

    «Как же я люблю, когда мои детки рядом… абсолютное счастье», — написала певица.

    знаменитости фотография певица Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ