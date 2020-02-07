Шэрон Стоун «засветила» нижнее белье перед князем Монако (фото)



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В Беверли-Хиллз прошел торжественный гала-ужин Global Ocean Фото: Legiom Media

Внимание публики привлекла 61-летняя актриса, которая пришла на мероприятие в эффектном наряде

Звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун находится в прекрасной форме, поэтому может себе позволить откровенные образы. Так, для светского раута Шэрон выбрала брючный костюм из салатовой мерцающей ткани. Под жакет актриса надела лишь черный бра, придав наряду «перчинку».

На днях актриса побывала на фотовыставке Vanity Fair. Снимок Стоун оказался среди остальных экспонатов. На нем она строит «рожки» 19-летнему Леонардо ДиКаприо на вечеринке после «Оскара» в 1994 году. Платье, в котором тогда звезда пришла на церемонию, она купила в винтажном магазине в Лондоне задолго до того, как было сделано фото. Тогда Шэрон заявила друзьям, что однажды наденет его на «Оскар».