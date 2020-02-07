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    Шоу-биз

    Шэрон Стоун «засветила» нижнее белье перед князем Монако (фото)

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    <p>В Беверли-Хиллз прошел торжественный гала-ужин Global Ocean</p> <div></div> - Шэрон Стоун «засветила» нижнее белье перед князем Монако (фото)

    В Беверли-Хиллз прошел торжественный гала-ужин Global Ocean

    Фото: Legiom Media

    Внимание публики привлекла 61-летняя актриса, которая пришла на мероприятие в эффектном наряде

    Звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун находится в прекрасной форме, поэтому может себе позволить откровенные образы. Так, для светского раута Шэрон выбрала брючный костюм из салатовой мерцающей ткани. Под жакет актриса надела лишь черный бра, придав наряду «перчинку».

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    Шэрон Стоун «засветила» нижнее белье перед князем Монако (фото)
    Шэрон Стоун «засветила» нижнее белье перед князем Монако (фото)
    Шэрон Стоун «засветила» нижнее белье перед князем Монако (фото)
    Фото: Legiom Media

    На днях актриса побывала на фотовыставке Vanity Fair. Снимок Стоун оказался среди остальных экспонатов. На нем она строит «рожки» 19-летнему Леонардо ДиКаприо на вечеринке после «Оскара» в 1994 году. Платье, в котором тогда звезда пришла на церемонию, она купила в винтажном магазине в Лондоне задолго до того, как было сделано фото. Тогда Шэрон заявила друзьям, что однажды наденет его на «Оскар».

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