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    Технології

    Instagram представив додаток для спілкування тільки з близькими друзями

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    У Threads є камера, без фільтрів, для зйомки відео та фотографій, якими користувачі можуть ділитися з близькими людьми - Instagram представив додаток для спілкування тільки з близькими друзями
    У Threads є камера, без фільтрів, для зйомки відео та фотографій, якими користувачі можуть ділитися з близькими людьми

    Додаток для спілкування з близькими друзями називатиметься Threads

    Соцмережа Instagram представила додаток Threads для спілкування з близькими друзями.

    Про це повідомляє The Verge.

    «Instagram представляє Threads, додаток для спілкування з близькими друзями», - йдеться у повідомленні.

    Як передає портал, додаток містить три компоненти.

    По-перше, у Threads є камера, без фільтрів, для зйомки відео та фотографій, якими користувачі можуть ділитися з близькими людьми.

    По-друге, пошта додатку нагадує звичайну поштову скриньку Instagram, проте серед контактів будуть тільки близькі люди. Також у додатку є можливість створювати групові чати.

    По-третє, користувачі також матимуть можливість писати статуси у додатку, які можуть змінювати впродовж дня.

    Threads був представлений у той час, як Instagram трансформується у два окремі «підрозділи». У першому користувачі продовжать рекламувати нові товари такі як одяг, косметика та дієтичні таблетки, які користувачі можуть придбати онлайн. У другому користувачі зможуть обмінюватися повідомленнями з друзями й родичами.

    технології Instagram
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