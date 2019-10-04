Instagram представив додаток для спілкування тільки з близькими друзями



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У Threads є камера, без фільтрів, для зйомки відео та фотографій, якими користувачі можуть ділитися з близькими людьми

Додаток для спілкування з близькими друзями називатиметься Threads

Соцмережа Instagram представила додаток Threads для спілкування з близькими друзями.

Про це повідомляє The Verge.

«Instagram представляє Threads, додаток для спілкування з близькими друзями», - йдеться у повідомленні.

Як передає портал, додаток містить три компоненти.

По-перше, у Threads є камера, без фільтрів, для зйомки відео та фотографій, якими користувачі можуть ділитися з близькими людьми.

По-друге, пошта додатку нагадує звичайну поштову скриньку Instagram, проте серед контактів будуть тільки близькі люди. Також у додатку є можливість створювати групові чати.

По-третє, користувачі також матимуть можливість писати статуси у додатку, які можуть змінювати впродовж дня.

Threads був представлений у той час, як Instagram трансформується у два окремі «підрозділи». У першому користувачі продовжать рекламувати нові товари такі як одяг, косметика та дієтичні таблетки, які користувачі можуть придбати онлайн. У другому користувачі зможуть обмінюватися повідомленнями з друзями й родичами.