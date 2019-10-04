Девушка рассказала, как надо выглядеть, чтобы стать звездой Instagram



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/blogilates

Блогерша изучила 100 популярных профилей в инстаграме и превратила себя в типичную звезду этой социальной сети

Кэсси Хо — 32-летняя жительница Калифорнии, которая называет себя бодипозитивным фитнес-блогером.

Девушка основала студию Blogilates, в которой она ведет занятия пилатесом. По ее мнению, физические нагрузки — это очень важно, но их целью должно быть не похудение, а просто здоровый образ жизни.

Девушка решила превратить себя в типичную звезду инстаграма, использовав одежду, макияж и фотошоп. Но для этого ей пришлось еще и выяснить, кого можно считать такой звездой.

Кэсси изучила фотографии 100 самых популярных женщин инстаграма, чтобы определить основные черты и тенденции в их внешности и стиле. И по итогам такого изучения блогерша выявила 24 характерных признака, которые есть у большинства инстаграмщиц.

Многие подписчики даже не узнали женщину на этой фотографии.

В своем ролике Кэсси бегло перечислила все данные, которые ей удалось получить за счёт анализа инста-красоток.

Некоторые признаки связаны просто с возрастом и физическими параметрами. Так, в среднем популярной в инстаграме девушке 22 года, и ее рост — 170 сантиметров. У большинства звезд этой социальной сети темные волосы (у 79%) и темные глаза (у 75%) — вероятно, это связано с тем, что эти признаки доминантные и в целом встречаются у людей чаще.

При этом размер (и разрез) глаз тоже очень важен. И азиаткам в инстаграме не очень рады. Хотя пользовательниц из стран Азии (или с предками оттуда) в социальной сети очень много, в топе-100 всего 15% девушек с узким разрезом глаз.

У инста-девушки чаще всего светлая кожа (но загар приветствуется), волосы до середины спины, тонкая длинная шея, выдающаяся грудь и плоский живот — без мышечного рельефа. Самый популярный тип фигуры — «песочные часы», то есть тонкая талия и довольно широкие бедра.

Очень много закономерностей выявилось, когда Кэсси проанализировала лица моделей. Так, нос должен быть маленьким, а само лицо — в форме сердечка или хотя бы овала. А особенно строгими оказались негласные требования к губам: судя по внешности 90% самых успешных инстамоделей, тонким губам подписчики не рады.

Кэсси показала еще несколько собственных фотографий, на которых она превратилась в «идеальный» вариант самой себя.

Джерело: medialeaks.ru