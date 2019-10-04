  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Девушка рассказала, как надо выглядеть, чтобы стать звездой Instagram

    • Розсилка
    Девушка рассказала, как надо выглядеть, чтобы стать звездой Instagram
    instagram.com/blogilates

    Блогерша изучила 100 популярных профилей в инстаграме и превратила себя в типичную звезду этой социальной сети

    Кэсси Хо — 32-летняя жительница Калифорнии, которая называет себя бодипозитивным фитнес-блогером. 

    Девушка основала студию Blogilates, в которой она ведет занятия пилатесом. По ее мнению, физические нагрузки — это очень важно, но их целью должно быть не похудение, а просто здоровый образ жизни.

    Девушка решила превратить себя в типичную звезду инстаграма, использовав одежду, макияж и фотошоп. Но для этого ей пришлось еще и выяснить, кого можно считать такой звездой.

    Кэсси изучила фотографии 100 самых популярных женщин инстаграма, чтобы определить основные черты и тенденции в их внешности и стиле. И по итогам такого изучения блогерша выявила 24 характерных признака, которые есть у большинства инстаграмщиц.

    Многие подписчики даже не узнали женщину на этой фотографии.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    instagram.com/blogilates
    instagram.com/blogilates
    instagram.com/blogilates
    instagram.com/blogilates
    instagram.com/blogilates
    instagram.com/blogilates
    instagram.com/blogilates
    instagram.com/blogilates
    instagram.com/blogilates
    instagram.com/blogilates
    instagram.com/blogilates
    instagram.com/blogilates
    instagram.com/blogilates
    Девушка рассказала, как надо выглядеть, чтобы стать звездой Instagram

    В своем ролике Кэсси бегло перечислила все данные, которые ей удалось получить за счёт анализа инста-красоток.

    Некоторые признаки связаны просто с возрастом и физическими параметрами. Так, в среднем популярной в инстаграме девушке 22 года, и ее рост — 170 сантиметров. У большинства звезд этой социальной сети темные волосы (у 79%) и темные глаза (у 75%) — вероятно, это связано с тем, что эти признаки доминантные и в целом встречаются у людей чаще.

    При этом размер (и разрез) глаз тоже очень важен. И азиаткам в инстаграме не очень рады. Хотя пользовательниц из стран Азии (или с предками оттуда) в социальной сети очень много, в топе-100 всего 15% девушек с узким разрезом глаз.

    У инста-девушки чаще всего светлая кожа (но загар приветствуется), волосы до середины спины, тонкая длинная шея, выдающаяся грудь и плоский живот — без мышечного рельефа. Самый популярный тип фигуры — «песочные часы», то есть тонкая талия и довольно широкие бедра.

    Очень много закономерностей выявилось, когда Кэсси проанализировала лица моделей. Так, нос должен быть маленьким, а само лицо — в форме сердечка или хотя бы овала. А особенно строгими оказались негласные требования к губам: судя по внешности 90% самых успешных инстамоделей, тонким губам подписчики не рады.

    Кэсси показала еще несколько собственных фотографий, на которых она превратилась в «идеальный» вариант самой себя.

    Джерело: medialeaks.ru

    образ жизни фотография здоровый образ жизни Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ