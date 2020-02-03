  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Лучшие наряды звезд с красной дорожки премии BAFTA-2020 (фото)

    • Розсилка
    Шарлиз Терон выглядела восхитительно - Лучшие наряды звезд с красной дорожки премии BAFTA-2020 (фото)
    Шарлиз Терон выглядела восхитительно

    Эмилия Кларк, Рене Зеллвегер, Скарлетт Йоханссон поразили чувством стиля

    В Лондоне прошла церемония награждения премии BAFTA, среди звездных гостей которой оказались номинанты на престижные статуэтки, звезды «Игры престолов», актеры из «Звездных войн» и другие.

    Триумфатором премии стали создатели «1917». Лента не только взяла главную награду за «Лучший фильм», но и принесла статуэтку режиссеру Сэму Мендесу, оператору Роджеру Дикинсу и команде по работе с визуальными эффектами, звуком и художественным оформлением. Актер и режиссер Энди Серкис получил премию за британский вклад в кинематограф.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Эмилия Кларк
    Шарлиз Терон
    Рене Зеллвегер
    Марго Робби
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки премии BAFTA-2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки премии BAFTA-2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки премии BAFTA-2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки премии BAFTA-2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки премии BAFTA-2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки премии BAFTA-2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки премии BAFTA-2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки премии BAFTA-2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки премии BAFTA-2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки премии BAFTA-2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки премии BAFTA-2020 (фото)

    Полный список победителей премии BAFTA 2020:

    Лучший фильм - «1917»

    Лучший британский фильм - «1917»

    Лучший актер - Хоакин Феникс («Джокер»)

    Лучшая актриса - Рене Зеллвегер («Джуди»)

    Лучший актер второго плана - Брэд Питт («Однажды в... Голливуде»)

    Лучшая актриса второго плана - Лора Дерн («Брачная история»)

    Лучший режиссер - Сэм Мендес («1917»)

    Лучший оригинальный сценарий - «Паразиты» (Пон Джун-хо, Хан Джин-вон)

    Лучший адаптированный сценарий - «Кролик Джоджо» (Тайка Вайтити)

    Лучший фильм на иностранном языке - «Паразиты»

    Лучший анимационный фильм - «Клаус»

    Лучшая музыка к фильму - «Джокер»

    Лучшая операторская работа - «1917»

    Лучший монтаж - «Ford против Ferrari»

    Лучшее художественное оформление - «1917»

    Лучший дизайн костюмов - «Маленькие женщины»

    Лучшие визуальные эффекты - «1917»

    Лучший звук - «1917»

    Лучший грим и прически - «Скандал»

     Читайте также: Стало известно, как интимные фото миллиардера Джеффа Безоса попали в СМИ

     

     

    знаменитости актриса актер шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ