Лучшие наряды звезд с красной дорожки премии BAFTA-2020 (фото)



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В Лондоне прошла церемония награждения премии BAFTA, среди звездных гостей которой оказались номинанты на престижные статуэтки, звезды «Игры престолов», актеры из «Звездных войн» и другие.

Триумфатором премии стали создатели «1917». Лента не только взяла главную награду за «Лучший фильм», но и принесла статуэтку режиссеру Сэму Мендесу, оператору Роджеру Дикинсу и команде по работе с визуальными эффектами, звуком и художественным оформлением. Актер и режиссер Энди Серкис получил премию за британский вклад в кинематограф.

Полный список победителей премии BAFTA 2020:

Лучший фильм - «1917»

Лучший британский фильм - «1917»

Лучший актер - Хоакин Феникс («Джокер»)

Лучшая актриса - Рене Зеллвегер («Джуди»)

Лучший актер второго плана - Брэд Питт («Однажды в... Голливуде»)

Лучшая актриса второго плана - Лора Дерн («Брачная история»)

Лучший режиссер - Сэм Мендес («1917»)

Лучший оригинальный сценарий - «Паразиты» (Пон Джун-хо, Хан Джин-вон)

Лучший адаптированный сценарий - «Кролик Джоджо» (Тайка Вайтити)

Лучший фильм на иностранном языке - «Паразиты»

Лучший анимационный фильм - «Клаус»

Лучшая музыка к фильму - «Джокер»

Лучшая операторская работа - «1917»

Лучший монтаж - «Ford против Ferrari»

Лучшее художественное оформление - «1917»

Лучший дизайн костюмов - «Маленькие женщины»

Лучшие визуальные эффекты - «1917»

Лучший звук - «1917»

Лучший грим и прически - «Скандал»