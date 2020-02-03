Лучшие наряды звезд с красной дорожки премии BAFTA-2020 (фото)
Эмилия Кларк, Рене Зеллвегер, Скарлетт Йоханссон поразили чувством стиля
В Лондоне прошла церемония награждения премии BAFTA, среди звездных гостей которой оказались номинанты на престижные статуэтки, звезды «Игры престолов», актеры из «Звездных войн» и другие.
Триумфатором премии стали создатели «1917». Лента не только взяла главную награду за «Лучший фильм», но и принесла статуэтку режиссеру Сэму Мендесу, оператору Роджеру Дикинсу и команде по работе с визуальными эффектами, звуком и художественным оформлением. Актер и режиссер Энди Серкис получил премию за британский вклад в кинематограф.
Полный список победителей премии BAFTA 2020:
Лучший фильм - «1917»
Лучший британский фильм - «1917»
Лучший актер - Хоакин Феникс («Джокер»)
Лучшая актриса - Рене Зеллвегер («Джуди»)
Лучший актер второго плана - Брэд Питт («Однажды в... Голливуде»)
Лучшая актриса второго плана - Лора Дерн («Брачная история»)
Лучший режиссер - Сэм Мендес («1917»)
Лучший оригинальный сценарий - «Паразиты» (Пон Джун-хо, Хан Джин-вон)
Лучший адаптированный сценарий - «Кролик Джоджо» (Тайка Вайтити)
Лучший фильм на иностранном языке - «Паразиты»
Лучший анимационный фильм - «Клаус»
Лучшая музыка к фильму - «Джокер»
Лучшая операторская работа - «1917»
Лучший монтаж - «Ford против Ferrari»
Лучшее художественное оформление - «1917»
Лучший дизайн костюмов - «Маленькие женщины»
Лучшие визуальные эффекты - «1917»
Лучший звук - «1917»
Лучший грим и прически - «Скандал»