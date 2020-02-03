«Ангелы в аду»: модели Victoria's Secret обвинили президента в сексуальных домогательствах



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Бельевой бренд оказался в центре скандала На фото: Эд Разек, Адриана Лима и Кэндис Свейнпол

Руководство американской компании L Brands, владеющее Victoria’s Secret, обвинили в жестоком обращении с моделями

«Ангелы» знаменитого бренда выдвинули претензии к бывшему президенту и главному маркетологу, 71-летнему Эду Разеку. По результатам опроса среди 30 сотрудников компании выяснилось, что мужчина постоянно унижал моделей и часто домогался их. Те девушки, которые жаловались на такое обращение, вскоре оставались без работы. Об этом сообщило издание The New York Times, опираясь на данные своего расследования.

Эд Разек покинул компанию летом прошлого года. Именно он придумал ежегодные шоу бренда, которые стали культовыми. Модель Энди Муиз в числе прочих призналась, что стала жертвой Разека. Девушка утверждает, что топ-менеджер при любом удобном случае приставал к ней, а после отказа заняться с ним сексом перестал приглашать ее в качестве модели на новые показы бельевого бренда.

Экс-президент Victoria’s Secret, как и следовало ожидать, опровергает такие утверждения. «Обвинения в этом репортаже совершенно неправдивы, превратно истолкованы или вырваны из контекста. Я был рад работать с бесчисленным количеством моделей мирового класса, и я очень горжусь взаимоуважением между мной и ними», - такое письмо Эд направил изданию по электронной почте.