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    Шоу-биз

    Памела Андерсон рассталась с пятым мужем через 12 дней после свадьбы

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    По словам актрисы она решила пока не забирать свидетельство о браке - Памела Андерсон рассталась с пятым мужем через 12 дней после свадьбы
    По словам актрисы она решила пока не забирать свидетельство о браке

    Пара решила пожить раздельно

    52-летняя Памела Андерсон и ее 74-летний ухажер (и пятый по счету муж), продюсер Джон Питерс решили расстаться. Произошло это, спустя всего 12 дней после тайной церемонии бракосочетания в Малибу. Сама Пэм рассказала, что решила пока не забирать свидетельство о браке, а также разъехаться с Джоном, который грезил свадьбой с актрисой более 30 лет. Напомним, еще несколько месяцев назад никто не сомневался в крепкой любви между американской актрисой и французским футболистом Адилем Рами.

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    Памела Андерсон рассталась с пятым мужем через 12 дней после свадьбы
    Памела Андерсон рассталась с пятым мужем через 12 дней после свадьбы
    Памела Андерсон рассталась с пятым мужем через 12 дней после свадьбы
    Памела Андерсон рассталась с пятым мужем через 12 дней после свадьбы
    Памела Андерсон рассталась с пятым мужем через 12 дней после свадьбы

     «Мы решили пожить раздельно, чтобы понять, чего мы хотим от жизни и друг от друга, - сказала актриса в своем официальном заявлении. - Жизнь - это путешествие, а любовь - это процесс. Помня об этой истине, мы решили пока не запрашивать свидетельство о заключении брака».

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