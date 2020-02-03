Памела Андерсон рассталась с пятым мужем через 12 дней после свадьбы



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По словам актрисы она решила пока не забирать свидетельство о браке

Пара решила пожить раздельно

52-летняя Памела Андерсон и ее 74-летний ухажер (и пятый по счету муж), продюсер Джон Питерс решили расстаться. Произошло это, спустя всего 12 дней после тайной церемонии бракосочетания в Малибу. Сама Пэм рассказала, что решила пока не забирать свидетельство о браке, а также разъехаться с Джоном, который грезил свадьбой с актрисой более 30 лет. Напомним, еще несколько месяцев назад никто не сомневался в крепкой любви между американской актрисой и французским футболистом Адилем Рами.

«Мы решили пожить раздельно, чтобы понять, чего мы хотим от жизни и друг от друга, - сказала актриса в своем официальном заявлении. - Жизнь - это путешествие, а любовь - это процесс. Помня об этой истине, мы решили пока не запрашивать свидетельство о заключении брака».