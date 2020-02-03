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    Шоу-биз

    Престарелый Аль Пачино публично упал на красной дорожке (фото)

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    <p>79-летний не удержал равновесие</p> <div></div> - Престарелый Аль Пачино публично упал на красной дорожке (фото)

    79-летний не удержал равновесие

    Фото: соцсети

    Легендарный актер выбрал довольно нетипичный для мероприятия наряд

    В Лондоне состолялась 73-я церемония вручения одной из самых престижных премий в области кино и телевидения BAFTA. В число претендентов на премию Британской кинотелеакадемии в этом году попал легендарный Аль Пачино. 79-летний актер номинирован за роль в фильме Мартина Скорсезе «Ирландец», в котором сыграл профсоюзного босса Джимми Хоффу.

    В Лондон Аль Пачино прилетел вместе со своей возлюбленной, 40-летней израильской актрисой Мейталь Дохан. Поднимаясь по ступенькам знаменитого Royal Albert Hall, легендарный актер запнулся о красную ковровую дорожку и не смог устоять на ногах. К нему на помощь поспешили его спутница и охрана. Благодаря им актеру удалось подняться и он отправился в зал.

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    Престарелый Аль Пачино публично упал на красной дорожке (фото)
    Престарелый Аль Пачино публично упал на красной дорожке (фото)
    Престарелый Аль Пачино публично упал на красной дорожке (фото)
    Престарелый Аль Пачино публично упал на красной дорожке (фото)
    Престарелый Аль Пачино публично упал на красной дорожке (фото)
    Престарелый Аль Пачино публично упал на красной дорожке (фото)
    Престарелый Аль Пачино публично упал на красной дорожке (фото)
    Фото: соцсети

    Впрочем, Аль быстро пришел в себя и во время фотосессии показал, что он все еще в отличной форме, и ничто не способно выбить его из колеи!

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