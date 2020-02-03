Престарелый Аль Пачино публично упал на красной дорожке (фото)



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79-летний не удержал равновесие Фото: соцсети

Легендарный актер выбрал довольно нетипичный для мероприятия наряд

В Лондоне состолялась 73-я церемония вручения одной из самых престижных премий в области кино и телевидения BAFTA. В число претендентов на премию Британской кинотелеакадемии в этом году попал легендарный Аль Пачино. 79-летний актер номинирован за роль в фильме Мартина Скорсезе «Ирландец», в котором сыграл профсоюзного босса Джимми Хоффу.

В Лондон Аль Пачино прилетел вместе со своей возлюбленной, 40-летней израильской актрисой Мейталь Дохан. Поднимаясь по ступенькам знаменитого Royal Albert Hall, легендарный актер запнулся о красную ковровую дорожку и не смог устоять на ногах. К нему на помощь поспешили его спутница и охрана. Благодаря им актеру удалось подняться и он отправился в зал.

Впрочем, Аль быстро пришел в себя и во время фотосессии показал, что он все еще в отличной форме, и ничто не способно выбить его из колеи!