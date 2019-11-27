Львовянка сделала своих собак моделями (фото)



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33-летняя львовянка Марина Луцюк фотографирует своих собак, которых она забрала с улицы, на фоне старинных львовских ворот и архитектурных шедевров

Женщина хочет показать, что красивыми бывают не только породистые собаки из питомников, но и уличные четвероногие. А также привлечь внимание к красоте львовской архитектуры.

Обоих своих собак Марина Луцюк нашла на улице и приютила. Жуку - в 2013 году, а Бубу - в 2014-м. Гуляя с ними старой частью Франковского района Львова, Марина стала замечать красоту архитектуры, в частности то, что хорошие здания есть не только в самом центре города.

«История началась с моего желания разнообразить прогулочные маршруты для здорового психического состояния своих собак (я такое вычитала в статье которого зоопсихолога). Живу в довольно красивом районе, богатом архитектурным наследием и неожиданно для себя во время прогулочных маршрутов, которые я постоянно расширяла и меняла, начала замечать различные детали, интересные архитектурные элементы, красивые дома, новые улицы, на которые я раньше не очень обращала внимания. Созрело желание совместить архитектуру города и собак, и ворота - лучшее решение для этого», - рассказала Марина.

Она публиковала фото в соцсетях и получала много положительных отзывов. Это превратилось в хобби. Фотографируя ту или иную браму, Марина пытается узнать историю дома, имя архитектора, стиль, период.

«Но чем больше присматриваешься, тем более заметен процесс разрушения, частично бессознательной, ведь образовательная работа как таковая почти не производится. Людям город кажется привычным будничным и неинтересным, нет осознания ценности его архитектуры. Поэтому мне хочется показывать Львов аутентичный, красивый, а еще добрый к собакам. Почему бы и нет?», - продолжила она.

Кроме того, женщина пытается сформировать у окружающих положительное отношение к животным. Ведь многие против собак в городе, считая, что это обязательно опасность, и возмущаясь хозяевами, которые не убирают за своими собаками.

Джерело: 032.ua