Магия черно-белой уличной фотографии в объективе Гая Коэна



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Израильский фотограф Гай Коэн с таким вниманием относится к свету и тени, что рождается магия, оживляющая неодушевленные предметы

В снимках Гая Коэна, кажется, деревья что-то нашептывают путнику, фонари склонились и готовы двинуться вслед за велосипедистом, а тени прохожих буквально живут своей жизнью.

Гай Коэн (Guy Cohen) живёт в городе Ришон-ле-Цион, Израиль, съемкой увлекся еще в юности, изучал фотографию в Иерусалиме. Говорит, что стремится показать людям волшебный мир, который всегда виден, но остаётся незамеченным. «Хочу, чтобы зритель почувствовал что-то особенное, когда смотрит на мою фотографию, навести его на размышления», – говорит Коэн.

Он делает и цветные снимки, вдохновляясь такими признанными мастерами, как Алекс Уэбб и Стив Маккарри. Но особенно хороши черно-белые уличные фотографии Коэна. Он наполняет силуэты и тени энергией, от чего в сцены закрадывается сюрреалистическое настроение и повседневные моменты оказываются в центре захватывающего исследования элементов и форм на фоне городской среды.

Гай Коэн делится своими работами в Facebook и Flickr.

Джерело: cameralabs.org