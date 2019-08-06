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    Весільний фотограф, якого обрали депутатом, поскаржився на тяжке життя

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    <span>Новообраний народний депутат Сергій Штепа</span> - Весільний фотограф, якого обрали депутатом, поскаржився на тяжке життя
    Новообраний народний депутат Сергій Штепа
    Фото: Audi Центр Запоріжжя

    Сергій Штепа: Без повноважень майже неможливо вирішувати проблеми на рівні округу, тому потрібно трохи зачекати

    Новообраний депутат від «Слуги народу» Сергій Штепа заявив, що останнім часом різко зросла кількість повідомлень та дзвінків і фізично не встигає всім відповідати. Про це він написав у Facebook.

    «У подальшому цю проблему вирішу шляхом долучення помічників і відкриття приймальні, але я вже почув фрази на кшталт «ось, тільки виграв – і все, виборці стали не потрібні», - бідкається нардеп.

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    «Дуже часто мене питають, чому ще не побудована дорога там-то і там-то, чому я не дав наказ розпиляти дерева, чому не відремонтував дах у школі. Цікавляться, чому людям не сплачують зарплатню на приватному підприємстві, причому кажуть про це так, нібито я особисто мав прийти, взяти гроші та видати їх працівникам. І навіть дехто обурюється, що мене обрали ще два тижні тому, а я досі не знизив тарифи! Спочатку я сприйняв це як жарт, але потім виявилось, що люди не жартували…», - зауважив Штепа.

    Отже, він вирішив звернутися до виборців з відповіддю.

    «1. ЦВК ще навіть не оприлюднила остаточні результати виборів!

    2. Народний депутат отримує повноваження тільки після присяги в залі Верховної Ради.

    3. Частина з перелічених питань взагалі не відноситься до компетенції народного депутата. Звісно, якщо мені надсилають такі запити, я даю відповіді та підказую, куди потрібно звернутись. Але я дуже прошу не перетворювати запити на спам та не надсилати їх «просто так, тому що є вільний час». І по можливості писати чітко суть проблеми, а не розповідати десятки подробиць з особистого життя, які взагалі не стосуються питання (буває і таке). Той час, який витрачається на читання зайвих деталей, міг би бути використаний для розв’язання проблем», - написав нардеп.

    Він підкреслив: «Для того, щоб ви розуміли, що ні я, ні інші майбутні депутати від партії «Слуга народу» не б’ють байдики, я доповідаю: ми вже почали роботу в комітетах та підготовку законопроектів. Я щойно повернувся з восьмиденного тренінгу, і в мене є лише півтора дні на відпочинок, після чого ми зустрічаємось майбутнім комітетом у столиці для напрацювання законодавчої бази. І це відбувається ще до прийняття присяги. Без повноважень майже неможливо вирішувати проблеми на рівні округу, тому потрібно трохи зачекати. Але відсутність повноважень не заважає працювати над законами. І ми працюємо».

    «Слуга народу» зауважив, що відреагувати миттєво на проблеми, які стосуються саме його округу №77 (Запоріжжя), він поки що не може юридично.

    «Я ще раз хочу подякувати вам за величезний кредит довіри. І прошу розуміння, що офіційна робота почнеться трохи згодом», - резюмував нардеп.

    Нагадаємо, Сергій Штепа переміг на позачергових виборах в одномандатному окрузі №77 (Запоріжжя), випередивши керівника «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва на 11%.

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