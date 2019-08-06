Корова, а не королева: Полякова прокомментировала выходку бабушки, которая испортила афишу



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Украинская певица Оля Полякова с юмором отреагировала на видео, на котором пожилая женщина зарисовывает некоторые буквы на концертной афише артистки

В сети появилось курьезное видео с пенсионеркой, которая зарисовывает буквы на афише Оли Поляковой. Пожилая женщина убрала две буквы в слове «королева». Что из это вышло, смотрите прямо сейчас:

Ролик с выходкой старушки тут же разлетелся по сети. Одним из первых отреагировал продюсер Михаил Ясинский. «Узнали эту переодетую артистку?», - посмеялся продюсер.

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По мнению первых комментаторов появившегося в сети видео из Черновцов, так могла бы поступить школьница, но не взрослая женщина. Другие отметили, что поступать подобным образом приличный человек не стал бы.

Фолловеры также подозревают Тину Кароль, Камалию, Надю Доровееву, Виталия Козловского, а также допускают, что хулиганка - одна из преданных вовчиць Олега Винника.

Оля пристально следит за развитием истории и решила оригинально наказать «хулиганку». Она опубликовала в Instagram видео, в котором просит не применять санкций бабушке, а подарить ей билеты на концерт.

«Ну, что, вы видели это милейшее видео, где бабулька креативно подошла к моей афише и решила ее художественно исправить? Тут я узнала, что организаторы в Черновцах подали на бабушку заявление в полицию за порчу имущества и разыскивают ее. Я вас очень прошу, организаторы, если вы понесли какие-то потери, я готова их возместить. Я счастлива за Черновцы, что у вас есть такие креативные бабульки. Она настоящий художник, она так увидела. Организаторы, вы, пожалуйста, найдите эту бабушку и знаете, как накажите? Подарите ей билеты на шоу «Королева Ночи». Потому что с чувством юмора у бабушки все отлично, значит ей к нам!» — сказала Полякова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 6 Авг 2019 в 4:33 PDT

Поклонники Поляковой не ожидали такой реакции певицы на бабушку-хейтера, которая причинила вред. Подписчики отметили, что именно хорошее чувство юмора победит хейтерство.

«Оля, вы молодец, что так трезво реагируете. Бабушке реально креатива не занимать», «Бабушка злая потому что у нее велосипеда нет», «Молодец, Ольга. Так надо с хейтерами. Они этого не переживут», - прокомментировали юзеры видеообращение звезды.

Джерело: fakty.ua