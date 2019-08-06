Анджелина Джоли украсила обложку модного глянца: эффектные фото



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elle.com

Американская актриса Анджелина Джоли стала звездой сентябрьского выпуска журнала Elle Британия. Знаменитость позировала для известного фотографа и рассказала о том, как воспитывает дочерей

В официальном Instagram-аккаунте британского издания появилась фотография обложки нового издания. 44-летняя красавица-актриса смотрит в кадр, позируя в трендовом комбинезоне цвета хаки.

Ее волосы распущены и лежат на одной стороне. В макияже стилисты выделили выразительные глаза звезды черной подводкой, а на пухлые губы нанесли блеск естественного оттенка.

На другом фото, которое появилось в сети, бывшая жена Брэда Питта запечатлена на роскошной софе в длинном темно-синем платье с пышной плиссированной юбкой. Она с улыбкой смотрит на собак, которые стоят рядом с ней.

В интервью Энджи рассказала, как всю жизнь она идет против «нормального». По словам знаменитости, она поощряет дочерей развивать свой ум, так как хочет сделать из них сильных личностей.

Актриса настаивает на том, что миру нужно больше роковых женщин, отмечая, что стремится повлиять на детей стать сильнее.

Джерело: elle.com