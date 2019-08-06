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    Фото

    Анджелина Джоли украсила обложку модного глянца: эффектные фото

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    Анджелина Джоли украсила обложку модного глянца: эффектные фото
    elle.com

    Американская актриса Анджелина Джоли стала звездой сентябрьского выпуска журнала Elle Британия. Знаменитость позировала для известного фотографа и рассказала о том, как воспитывает дочерей

    В официальном Instagram-аккаунте британского издания появилась фотография обложки нового издания. 44-летняя красавица-актриса смотрит в кадр, позируя в трендовом комбинезоне цвета хаки. 

    Ее волосы распущены и лежат на одной стороне. В макияже стилисты выделили выразительные глаза звезды черной подводкой, а на пухлые губы нанесли блеск естественного оттенка.

    На другом фото, которое появилось в сети, бывшая жена Брэда Питта запечатлена на роскошной софе в длинном темно-синем платье с пышной плиссированной юбкой. Она с улыбкой смотрит на собак, которые стоят рядом с ней.

    В интервью Энджи рассказала, как всю жизнь она идет против «нормального». По словам знаменитости, она поощряет дочерей развивать свой ум, так как хочет сделать из них сильных личностей.

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    Актриса настаивает на том, что миру нужно больше роковых женщин, отмечая, что стремится повлиять на детей стать сильнее.

    Джерело: elle.com

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