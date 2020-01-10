Жена Монатика поразила яркими фото с отдыха
Ирина наслаждается каникулами у океана
Дмитрий Монатик увез жену Ирину и сыновей Платона и Данилу на райские Мальдивские острова, где семейство наслаждается релаксом на берегу океана на фоне невероятно живописных пейзажей.
Ирина с удовольствием публикует в Instagram красочные кадры их каникул, однако все еще не показывает лица детей - мальчиков снимают только сзади или сбоку.
Свежий снимок в аккаунте жены артиста напоминает открытку - настолько завораживающе красив вид и цвета.
Девушка идет по белоснежному песку у кромки воды пронзительно лазурного цвета, одетая в стильный белый сарафан с оголенными плечами и соломенную шляпу. За ее спиной виднеется цепь бунгало, стоящих на помостах прямо над водой.
«Лучше начала 2020 сложно придумать. Заряжаемся прекрасным, впереди очень насыщенный год», - поделилась Ирина.