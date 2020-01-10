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    Фото

    Жена Монатика поразила яркими фото с отдыха

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    Жена Монатика поразила яркими фото с отдыха

    Ирина наслаждается каникулами у океана

    Дмитрий Монатик увез жену Ирину и сыновей Платона и Данилу на райские Мальдивские острова, где семейство наслаждается релаксом на берегу океана на фоне невероятно живописных пейзажей.

    Ирина с удовольствием публикует в Instagram красочные кадры их каникул, однако все еще не показывает лица детей - мальчиков снимают только сзади или сбоку.

    Свежий снимок в аккаунте жены артиста напоминает открытку - настолько завораживающе красив вид и цвета.

    Девушка идет по белоснежному песку у кромки воды пронзительно лазурного цвета, одетая в стильный белый сарафан с оголенными плечами и соломенную шляпу. За ее спиной виднеется цепь бунгало, стоящих на помостах прямо над водой.

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    instagram.com/irinamonatik

    «Лучше начала 2020 сложно придумать. Заряжаемся прекрасным, впереди очень насыщенный год», - поделилась Ирина.

    знаменитости фотография Монатик Instagram
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