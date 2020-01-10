Борис и Марина Филатовы отдыхают в Новой Зеландии (фото)



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Борис и Марина Филатовы

Супруги довольно часто публикуют фото и видео в Instagram с мест отдыха

На новогодние праздники городской голова Днепра Борис Филатов и его супруга Марина отправились в путешествие на другой конец земного шара – они отдыхают в Новой Зеландии.

Последнее место, посещенное Мариной Филатовой, – дьявольский пляж в Уаи-О-Тапу. Это область с высокой геотермальной активностью на юге вулканического центра Окатайна.

«А это Devil’s bath – дьявольская купальня. Кислотный цвет воды в ней объясняется концентрацией серы. Говорят, что если окунуться в такую воду, кожа слезет. И миазмы, источаемые геотермальной водой просто ужасные», – пишет супруга мэра.

Также Марина Филатова пишет, что не всегда сопровождает мужа и его друзей. «Madan из Непала, пожелавший не фотографироваться, передает вам привет. Он не знает, где находится Украина, но он подавал мне ужин и я ему рассказала многое (я сегодня решила расстаться с моими байкерами на один вечер). Половина его друзей работают шерпами на Эвересте. Был шокирован моим жизненным выбором подняться туда рано или поздно. Говорит, что сбежал в Новую Зеландию, чтобы не видеть такие высокие горы», – пишет Филатова.

Марина Филатова сообщает, что во время отдыха они с мужем были шокированы известием о трагедии самолета украинских авиалиний в Иране.

«Шел второй час нашей встречи с землячкой Юлей, живущей в новозеландском Роторуа и ее мужем Робом. Мы общались, ловили рыбу, купались в озере, варили яйца в термальном ручье. Много смеялись. Тогда мы еще не знали о том, что случилось с украинским самолетом. Ужас и ступор от осознания трагической внезапности. Нужно ценить каждое мгновение жизни. Радоваться каждой встрече. Каждому вздоху. Каждой минуте с близкими и любимыми», – написала жена Бориса Филатова.