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    Мама пятерых детей создает невероятные фото с детьми

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    Мама пятерых детей создает невероятные фото с детьми
    instagram.com/she_plusfive

    Американка Бренда Стернс из штата Огайо – мама трех девочек и двух мальчиков – придумывает оригинальные идеи для семейной фотосессии со своими чадами

    Американка Бренда Стернс из штата Огайо – мама трех девочек и двух мальчиков – придумывает оригинальные идеи для семейной фотосессии со своими чадами.

    Ее фотографии уже покорили множество пользователей сети Instagram.

    Так, последнему малышу в семье только 1,5 года, а первым детям – 8 и 9 лет.

    «Я считала, что воспитать ребенка – это самое сложное, что я когда-либо делала в своей жизни... Пока у меня их не стало пять», – рассказывает Бренди.

    Во время ухода за детьми, готовки и уборки женщина пытается найти время на свое хобби. «Когда у меня есть пять секунд свободного времени, я делаю творческие фотографии моих детей», – говорит она.

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    Мама пятерых детей создает невероятные фото с детьми
    Мама пятерых детей создает невероятные фото с детьми
    Мама пятерых детей создает невероятные фото с детьми
    Мама пятерых детей создает невероятные фото с детьми
    Мама пятерых детей создает невероятные фото с детьми
    Мама пятерых детей создает невероятные фото с детьми
    Мама пятерых детей создает невероятные фото с детьми
    Мама пятерых детей создает невероятные фото с детьми
    Мама пятерых детей создает невероятные фото с детьми
    Мама пятерых детей создает невероятные фото с детьми
    Мама пятерых детей создает невероятные фото с детьми

    Свои работы Стернс сохраняет не только в семейном альбоме, но и активно делится ими на собственной странице в Instagram. Эти фотографии вдохновляют.

    фотография искусство Instagram время
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