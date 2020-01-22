Мама пятерых детей создает невероятные фото с детьми



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Американка Бренда Стернс из штата Огайо – мама трех девочек и двух мальчиков – придумывает оригинальные идеи для семейной фотосессии со своими чадами

Американка Бренда Стернс из штата Огайо – мама трех девочек и двух мальчиков – придумывает оригинальные идеи для семейной фотосессии со своими чадами.

Ее фотографии уже покорили множество пользователей сети Instagram.

Так, последнему малышу в семье только 1,5 года, а первым детям – 8 и 9 лет.

«Я считала, что воспитать ребенка – это самое сложное, что я когда-либо делала в своей жизни... Пока у меня их не стало пять», – рассказывает Бренди.

Во время ухода за детьми, готовки и уборки женщина пытается найти время на свое хобби. «Когда у меня есть пять секунд свободного времени, я делаю творческие фотографии моих детей», – говорит она.

Свои работы Стернс сохраняет не только в семейном альбоме, но и активно делится ими на собственной странице в Instagram. Эти фотографии вдохновляют.