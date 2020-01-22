Эмили Ратаковски продемонстрировала идеальную фигуру



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Эмили Ратаковски поделилась летними воспоминаниями в леопардовом бикини

Американская модель и феминистка Эмили Ратаковски часто проводит свои отпуска на побережьях дорогих курортов. На одном из них летом 2019-го она сделала соблазнительное фото в купальнике, где продемонстрировала идеальную фигуру.

«Скучаю по тебе, лето», – так подписала новый снимок 28-летняя модель. На нем она примерила леопардовый раздельный купальник собственного бренда Inamorata, состоявший из крошечного бюстгальтера, который едва прикрывал ее грудь, и стрингов. К пляжному образу модель добавила крупные серьги-кольца.

instagram.com/emrata

Всего за несколько часов на снимок отреагировали почти миллион пользователей инстаграма и оставили немало увлеченных комментариев, среди них – «ангел» Victoria's Secret и бразильская модель Лаис Рибейро.

Стоит добавить, что американская звезда преимущественно отдыхает со своим мужем Себастьяном Бор-МакКлардом и никогда не указывает локацию, где проводит райский отдых.