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    Фото

    Эмили Ратаковски продемонстрировала идеальную фигуру

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    Эмили Ратаковски продемонстрировала идеальную фигуру

    Эмили Ратаковски поделилась летними воспоминаниями в леопардовом бикини

    Американская модель и феминистка Эмили Ратаковски часто проводит свои отпуска на побережьях дорогих курортов. На одном из них летом 2019-го она сделала соблазнительное фото в купальнике, где продемонстрировала идеальную фигуру.

    «Скучаю по тебе, лето», – так подписала новый снимок 28-летняя модель. На нем она примерила леопардовый раздельный купальник собственного бренда Inamorata, состоявший из крошечного бюстгальтера, который едва прикрывал ее грудь, и стрингов. К пляжному образу модель добавила крупные серьги-кольца.

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    instagram.com/emrata

    Всего за несколько часов на снимок отреагировали почти миллион пользователей инстаграма и оставили немало увлеченных комментариев, среди них – «ангел» Victoria's Secret и бразильская модель Лаис Рибейро.

    Стоит добавить, что американская звезда преимущественно отдыхает со своим мужем Себастьяном Бор-МакКлардом и никогда не указывает локацию, где проводит райский отдых.

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