Лилия Ребрик публикует романтические фото с Мальдив



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instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким не может нарадоватся романтической поездке на Мальдивы

Лилия и Андрей впервые за восемь лет получили возможность побыть наедине на экзотическом курорте. Пара регулярно радует поклонников романтическими фотооткрытками и вызывает неизменное умиление трепетным отношением друг к другу.

На свежем кадре влюбленные позируют на большой качеле, установленной прямо в воде! Под ногами – прозрачная лазурная океанская гладь, а сверху – солнце и практически безоблачное небо. Лилия и Андрей сидят в обнимку и счастливо улыбаются.

«Сказочный утро ... Я не знаю, сколько раз за день мы говорим слова «как хорошо!» ... # дикаясемейка # Мальдивы P.S. В сториз стараюсь отвечать на Ваши вопросы», - написала ведущая.

Воросы от поклонников не заставили себя долго ждать. На теледиву и ее любимого мужчину обрушился шквал комплиментов, а любопытные интересовались личной жизнью пары и особенностями отдыха на Мальдивах.

Так, Лилия призналась, что уже завтра летит домой в Киев, где ее ждет насыщенный график – спектакли в театре и прямые утренние эфиры.

Кто-то из подписчиков спросил, как решится на путешествие без детей. «Нужно просто захотеть побыть вдвоем. Очень соскучится», - пояснил Андрей.