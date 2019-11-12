Мама Сердючки показала свою собаку

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Инна Белоконь активно ведет свою страничку в социальных сетях

Инна Белоконь, «мама» Верки Сердючки, украинской звезды эстрады, показала свое увлечение привселюдно.

Инна Белоконь активно ведет свою страничку в социальных сетях. Она там активно публикует фотографии со звездной жизни, а также бытовой.

В этот раз мама Сердючки опубликовала фотографию своей любви - собаки.

instagram.com/belokoninnaviktorovna

Фанаты начали активно комментировать снимок.

«Улыбака», «Какая прелесть!:)», «Ах ! Какая симпатюля!», «Ну, очень милая собачка!!! Инна, вы дарите такую радость людям своими собачками!».

Инна Белоконь живет в Полтаве. В четы Белоконь, в Полтаве у них шикарный особняк и бизнес — они разводят собак (таких пород как хаски, овчарки, шпицы) и выращивают яблоки, у них есть свои сады.