  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Мама Сердючки показала свою собаку

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Мама Сердючки показала свою собаку

    Инна Белоконь активно ведет свою страничку в социальных сетях

    Инна Белоконь, «мама» Верки Сердючки, украинской звезды эстрады, показала свое увлечение привселюдно.

    Инна Белоконь активно ведет свою страничку в социальных сетях. Она там активно публикует фотографии со звездной жизни, а также бытовой.

    В этот раз мама Сердючки опубликовала фотографию своей любви - собаки.

    ____17.02.11
    instagram.com/belokoninnaviktorovna

    Фанаты начали активно комментировать снимок.

    «Улыбака», «Какая прелесть!:)», «Ах ! Какая симпатюля!», «Ну, очень милая собачка!!! Инна, вы дарите такую радость людям своими собачками!».

    Инна Белоконь живет в Полтаве. В четы Белоконь, в Полтаве у них шикарный особняк и бизнес — они разводят собак (таких пород как хаски, овчарки, шпицы) и выращивают яблоки, у них есть свои сады.

    знаменитости фотография бизнес животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ