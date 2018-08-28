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    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков

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    Things I Have Drawn - Художник показал «страшную» реальность детских рисунков
    Things I Have Drawn

    Один креативный отец решил показать всеми миру, что произойдет, если рисунки детей станут реальностью

    Как бы выглядели персонажи детских рисунков в реальной жизни? Сказочно, немного странно, но весело!

    Креативный папа, мастерски владеющий фотошопом, переносит рисунки своего маленького сына в реальность.

    Создателя проекта зовут Том. На заре существования аккаунта он «оживлял» рисунки своих сыновей Эла (Al) и Дома (Dom). Сейчас его аккаунт Things I Have Drawn радует глаз более чем сотни тысяч подписчиков, а творческий отец принимает для обработки рисунки и других детей.

    Том берет за основу рисунок ребенка и переносит его в реальный мир. Чаще всего на них изображены различные животные, но нередко встречаются и люди, анимационные и киногерои, различная техника и даже произведения искусства. Глядеть на некоторые из них без улыбки действительно сложно.

    Он сделал всё так, как бы это выглядело в жизни, но сохранил пропорции и формы, нарисованные мальчиком. Получилось довольно забавно и необычно.

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    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков
    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков
    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков
    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков
    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков
    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков
    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков
    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков
    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков
    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков
    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков
    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков
    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков
    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков
    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков
    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков
    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков
    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков
    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков
    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков
    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков
    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков
    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков
    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков
    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков
    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков
    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков
    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков
    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков
    Художник показал «страшную» реальность детских рисунков

    Для этого он обработал рисунки в графических редакторах, а затем выложил на своей страничке в Instagram на всеобщее обозрение.

    Джерело: boredpanda.com

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