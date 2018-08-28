Художник показал «страшную» реальность детских рисунков



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Things I Have Drawn

Один креативный отец решил показать всеми миру, что произойдет, если рисунки детей станут реальностью

Как бы выглядели персонажи детских рисунков в реальной жизни? Сказочно, немного странно, но весело!

Креативный папа, мастерски владеющий фотошопом, переносит рисунки своего маленького сына в реальность.

Создателя проекта зовут Том. На заре существования аккаунта он «оживлял» рисунки своих сыновей Эла (Al) и Дома (Dom). Сейчас его аккаунт Things I Have Drawn радует глаз более чем сотни тысяч подписчиков, а творческий отец принимает для обработки рисунки и других детей.

Том берет за основу рисунок ребенка и переносит его в реальный мир. Чаще всего на них изображены различные животные, но нередко встречаются и люди, анимационные и киногерои, различная техника и даже произведения искусства. Глядеть на некоторые из них без улыбки действительно сложно.

Он сделал всё так, как бы это выглядело в жизни, но сохранил пропорции и формы, нарисованные мальчиком. Получилось довольно забавно и необычно.

Для этого он обработал рисунки в графических редакторах, а затем выложил на своей страничке в Instagram на всеобщее обозрение.

Джерело: boredpanda.com