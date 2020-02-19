  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Maruv ошеломила пикантными кадрами с концерта

    • Розсилка
    Maruv ошеломила пикантными кадрами с концерта

    На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников

    В Instagram звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных.

    Артистка довольно часто делиться различными жаркими моментами из своей жизни.Этот раз не стал исключением.

    В этот раз звезда показала фигуру в черном кружевном корсете и темных спортивных брюках, дополнив образ привычными супер-высокими каблуками.

    Так, артистка ошеломила пикантными кадрами в Instagram, сделанными во время концерта в данном наряде. В разделе cтори певица практически поставила перед собой на колени одну из девушек и забавно позировала сверху, словно госпожа.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Maruv ошеломила пикантными кадрами с концерта
    Maruv ошеломила пикантными кадрами с концерта
    Maruv ошеломила пикантными кадрами с концерта

    Также отметим, что коллеги-танцовщицы певицы позировали в тоненьких и полупрозрачных нарядах и массивной обуви на высоких каблуках во время своего импровизированного мини-выступления в небольшом зале с фанатами.

    знаменитости фотография певица Maruv Instagram время
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ