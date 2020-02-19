Maruv ошеломила пикантными кадрами с концерта



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников

В Instagram звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных.

Артистка довольно часто делиться различными жаркими моментами из своей жизни.Этот раз не стал исключением.

В этот раз звезда показала фигуру в черном кружевном корсете и темных спортивных брюках, дополнив образ привычными супер-высокими каблуками.

Так, артистка ошеломила пикантными кадрами в Instagram, сделанными во время концерта в данном наряде. В разделе cтори певица практически поставила перед собой на колени одну из девушек и забавно позировала сверху, словно госпожа.

Также отметим, что коллеги-танцовщицы певицы позировали в тоненьких и полупрозрачных нарядах и массивной обуви на высоких каблуках во время своего импровизированного мини-выступления в небольшом зале с фанатами.