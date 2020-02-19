В поддержку нового клипа Макс Барских запустил масштабный киночеллендж



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Новая видеоработа Барских соткана из киноцитат

Певец сообщил о старте киночелленджа на своей странице в Instagram

Уже неделя прошла после масштабной кинопремьеры нового видео «Лей, не жалей» Макса Барских, а клип до сих пор продолжают обсуждать в сети. Не стали исключением и радио достижения нового трека – сингл «Лей, не жалей» возглавил чарт самых популярных песен. .

Новую волну обсуждения клипа спровоцировал запуск артистом интерактивного челленджа в Instagram. Поскольку новая видеоработа Барских соткана из киноцитат, образов и персонажей, режиссерских приемов и операторских хуков, полюбившихся артисту с самого детства, артист предложил своим поклонникам пройти тест на внимательность и найти те самые отсылки к легендарным фильмам, которые Макс засматривал до дыр.