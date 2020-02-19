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    Осадчая и Горбунов отметили день рождения сына

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    Осадчая и Горбунов отметили день рождения сына

    Свой день рождения мальчик отпраздновал в детском саду, резвясь среди блестящего дождика

    Осадчая поделилась совместным фото с мужем - теледива дополнила свой образ очаровательными розовыми ушками свинки Пеппы. Они с Юрием обнимают друг друга и выглядят очень счастливыми.

    Также она выложила фото с Ивасиком, который сидит в центре большого полосатого полотна. Гордый папа держится за его край и с любовью смотрит на ребенка, также можно увидеть надувные шары и аниматора в костюме свинки Пеппы.

    «Спасибо Ивасик, что выбрал нас своими родителями. Наша гордость и наш герой! Три года пролетели, как миг»,  - трогательно прокомментировала Катя.

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    Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

    Горбунов же поделился видео с праздника - на нем они втроем с сыном сидят в центре полотна, а аниматоры создают «волны» из ткани.

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    Осадчая и Горбунов отметили день рождения сына
    Осадчая и Горбунов отметили день рождения сына

    «Говорят что чужие дети растут быстро! А свои - еще быстрее !! Нам уже целых 3 годика !! Расти сыну здоров и счастлив !! Мы с мамой тебя очень любим !! » - написал счастливый шоумен.

    Пользователи сети засыпали Катю, Юрия и маленького Ивана поздравлениями и душевными пожеланиями.

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