Осадчая и Горбунов отметили день рождения сына



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Свой день рождения мальчик отпраздновал в детском саду, резвясь среди блестящего дождика

Осадчая поделилась совместным фото с мужем - теледива дополнила свой образ очаровательными розовыми ушками свинки Пеппы. Они с Юрием обнимают друг друга и выглядят очень счастливыми.

Также она выложила фото с Ивасиком, который сидит в центре большого полосатого полотна. Гордый папа держится за его край и с любовью смотрит на ребенка, также можно увидеть надувные шары и аниматора в костюме свинки Пеппы.

«Спасибо Ивасик, что выбрал нас своими родителями. Наша гордость и наш герой! Три года пролетели, как миг», - трогательно прокомментировала Катя.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 18 Лют 2020 р. о 12:30 PST

Горбунов же поделился видео с праздника - на нем они втроем с сыном сидят в центре полотна, а аниматоры создают «волны» из ткани.

«Говорят что чужие дети растут быстро! А свои - еще быстрее !! Нам уже целых 3 годика !! Расти сыну здоров и счастлив !! Мы с мамой тебя очень любим !! » - написал счастливый шоумен.

Пользователи сети засыпали Катю, Юрия и маленького Ивана поздравлениями и душевными пожеланиями.