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    Фото

    Maruv позировала в образе зебры на съемках клипа (фото)

    • Розсилка
    Maruv позировала в образе зебры на съемках клипа (фото)
    Maruv перевоплотилась в зебру Фото: instagram.com/maruvofficial

    Украинская певица показала пикантные фото со съемок нового клипа

    Одна из самых эпатажных современных украинских певиц MARUV опубликовала серию соблазнительных снимков бэкстейджа съемок клипа на песню Don't Waste My Time, которая входит в новый альбом Hellcat Story.  Снимки опубликованы в Instagram певицы. 

    MARUV перевоплотилась в зебру - переоделась и черного латекса в черно-белый.

    На опубликованных в Instagram снимках артистка позирует в провокационных позах - у фонарного столба, который звезда использует в качестве пилона, и на дереве вместе со своей подтанцовкой.

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    Maruv позировала в образе зебры на съемках клипа (фото)
    Maruv позировала в образе зебры на съемках клипа (фото)
    Maruv позировала в образе зебры на съемках клипа (фото)
    Maruv позировала в образе зебры на съемках клипа (фото)
    Maruv позировала в образе зебры на съемках клипа (фото)
    Maruv позировала в образе зебры на съемках клипа (фото)
    Maruv позировала в образе зебры на съемках клипа (фото)
    Maruv позировала в образе зебры на съемках клипа (фото)
    Maruv позировала в образе зебры на съемках клипа (фото)
    Maruv позировала в образе зебры на съемках клипа (фото)
    Maruv позировала в образе зебры на съемках клипа (фото)
    Maruv позировала в образе зебры на съемках клипа (фото)

    «Ух, какая!», «Горячо», «Секс-бомба», «Очень сексуальная», - пишут в комментариях к снимкам.

    знаменитости фотография певица Maruv Instagram
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