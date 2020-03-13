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    Маша Ефросинина показала стильный весенний образ

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    Маша Ефросинина показала стильный весенний образ
    Маша Ефросинина

    Телеведущая делится вариантами элегантного наряда

    Маша Ефросинина для многих украинских женщин является примером для подражания. Она мудрая женщина, заботливая мама, любящая жена. Знаменитость с радостью рассказывает жизненные истории, которые могут помочь многим в сложных ситуациях, посещает различные города Украины с мастер-классами, где собирается несколько сотен, а то и тысяч женщин.

    На своей странице в Instagram ведущая опубликовала кадр, на котором показала еще и свой изысканный стиль в одежде.

    У нее часто просят совета, а она никогда не отказывает в общении. Маша прошла через многие жизненные испытания и готова помогать другим женщинам. Также она не забывает рассказывать о секретах своей красоты и стиля. На странице в сети часто можно узнать, как ведущая ухаживает за собой, какую одежду предпочитает и как соединяет ее.

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    instagram.com/mashaefrosinina

    С приходом весны Ефросинина решила поделиться стильным образом, который подчеркнул ее стройную и привлекательную фигуру. На фотографии ведущая позирует в белых брюках, кофте и пиджаке синего цвета. Соединила такой наряд с туфлями-лодочками в тон пиджака на каблуках.

    Волосы Маша аккуратно уложила, а на лице сделала легкий макияж. Среди аксессуаров выбрала минималистичные серьги, которые хорошо дополнили ее аутфит. 

    знаменитости Маша Ефросинина телеведущая Instagram стиль волосы
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