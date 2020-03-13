«Чувствую себя только хуже»: Любовница Илона Маска рассекретила срок своей беременности



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Возлюбденная Илона Маска певица Граймс призналась, что чувствует себя все хуже instagram.com/grimes/

Будущая мама пожаловалась на трудности во время вынашивания малыша

Канадская певица Клэр Элис Буше рассекретила срок своей беременности. Артистка призналась, что находится на седьмом месяце. Она отметила, что не видит ни какой пользы от правильного питания и здорового образа жизни для будущей мамы.

«Я здорова сейчас, и точно так же себя чувствовала и до того, как начала спать по режиму, отказалась от алкоголя, стала есть много овощей. Мне скоро рожать, и с каждым днем я чувствую себя только хуже», — отметила знаменитость в интервью для радио War Nymph Radio.

Избранница основателя Tesla осудила современные стереотипы о том, что считается хорошо и что плохо для беременных женщин. «Физические упражнения не делают меня лучше. Я иду по беговой дорожке, ем противный шпинат и говорю «бе». Меня все это раздражает», — призналась певица.

Граймс отметила, что 20 лет она была веганом и питалась только тем, что сама считает для себя правильным. Теперь девушка поступилась своими принципами и перешла на сбалансированное употребление пищи ради своего малыша.