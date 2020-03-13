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    Шоу-биз

    Регина Тодоренко заявила, что перестала кормить грудью годовалого сына

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    Регина Тодоренко с сыном<br />instagram.com/reginatodorenko/ - Регина Тодоренко заявила, что перестала кормить грудью годовалого сына
    Регина Тодоренко с сыном
    instagram.com/reginatodorenko/

    Телеведущая рассказала, что кормила сына 1 год и 3 месяца.

    Супруга Влада Топалова, известная телеведущая Региона Тодоренко воспитывает сына Майкла. Малыш с самого рождения находился на естественном вскармливании, и в своей новой публикации в Инстаграм звездная мама сообщила, что завершила грудное кормление спустя 1 год и 3 месяца.

    Она рассказала, что ей удалось сохранить процесс при «сумасшедшем графике» работы, без выхода в декретный отпуск, потому что всегда брала сына с собой и прикладывала к груди в перерывах между съемками.

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    Регина Тодоренко заявила, что перестала кормить грудью годовалого сына
    Регина Тодоренко заявила, что перестала кормить грудью годовалого сына
    Регина Тодоренко заявила, что перестала кормить грудью годовалого сына
    Регина Тодоренко заявила, что перестала кормить грудью годовалого сына
    Регина Тодоренко заявила, что перестала кормить грудью годовалого сына
    Регина Тодоренко заявила, что перестала кормить грудью годовалого сына
    instagram.com/reginatodorenko/

     «Сейчас я понимаю всю важность кормления. Это не только про здоровье, необходимые микроэлементы, иммунитет и т.д…, это про гармонию, про душевный настрой, про духовную связь, про любовь», — призналась Тодоренко.

    Она пожелала каждой маме испытать приятные эмоции от такого «волшебного процесса». По словам знаменитости, в эти моменты происходит настоящий обмен энергией с ребенком.

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    знаменитости здоровье телеведущая
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