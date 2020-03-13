Регина Тодоренко заявила, что перестала кормить грудью годовалого сына



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Регина Тодоренко с сыном

instagram.com/reginatodorenko/

Телеведущая рассказала, что кормила сына 1 год и 3 месяца.

Супруга Влада Топалова, известная телеведущая Региона Тодоренко воспитывает сына Майкла. Малыш с самого рождения находился на естественном вскармливании, и в своей новой публикации в Инстаграм звездная мама сообщила, что завершила грудное кормление спустя 1 год и 3 месяца.

Она рассказала, что ей удалось сохранить процесс при «сумасшедшем графике» работы, без выхода в декретный отпуск, потому что всегда брала сына с собой и прикладывала к груди в перерывах между съемками.

«Сейчас я понимаю всю важность кормления. Это не только про здоровье, необходимые микроэлементы, иммунитет и т.д…, это про гармонию, про душевный настрой, про духовную связь, про любовь», — призналась Тодоренко.

Она пожелала каждой маме испытать приятные эмоции от такого «волшебного процесса». По словам знаменитости, в эти моменты происходит настоящий обмен энергией с ребенком.