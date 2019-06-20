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    Массивные серьги и блейзер oversize: Джиджи Хадид стала звездой мужского показа Off-White в Париже

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    Джиджи Хадид - Массивные серьги и блейзер oversize: Джиджи Хадид стала звездой мужского показа Off-White в Париже
    Джиджи Хадид
    instagram.com/letslovehadids

    24-летняя модель прошлась по подиуму в костюме, который был разрисован граффити. Джиджи представила мужскую коллекцию

    Сегодня в Париже состоялся весенне-летний показ Off-White 2020 в рамках мужской Недели моды. Звездой шоу стала Джиджи Хадид.

    Она прошлась по подиуму в ярком образе — модель надела блейзер oversize, разрисованный граффити. Наряд она дополнила водолазкой на молнии с аналогичным принтом, бирюзовыми фантазийными босоножками и украшениями — абстрактными массивными сережками в форме крестов.

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    Массивные серьги и блейзер oversize: Джиджи Хадид стала звездой мужского показа Off-White в Париже
    Массивные серьги и блейзер oversize: Джиджи Хадид стала звездой мужского показа Off-White в Париже
    Массивные серьги и блейзер oversize: Джиджи Хадид стала звездой мужского показа Off-White в Париже
    Массивные серьги и блейзер oversize: Джиджи Хадид стала звездой мужского показа Off-White в Париже
    Массивные серьги и блейзер oversize: Джиджи Хадид стала звездой мужского показа Off-White в Париже
    Массивные серьги и блейзер oversize: Джиджи Хадид стала звездой мужского показа Off-White в Париже
    Массивные серьги и блейзер oversize: Джиджи Хадид стала звездой мужского показа Off-White в Париже
    Массивные серьги и блейзер oversize: Джиджи Хадид стала звездой мужского показа Off-White в Париже
    Массивные серьги и блейзер oversize: Джиджи Хадид стала звездой мужского показа Off-White в Париже
    Массивные серьги и блейзер oversize: Джиджи Хадид стала звездой мужского показа Off-White в Париже
    Массивные серьги и блейзер oversize: Джиджи Хадид стала звездой мужского показа Off-White в Париже
    instagram.com/letslovehadids

    Новая коллекция креативного директора бренда Вирджила Абло называется Plastic. Дизайнер взял за основу коллекции тренд на разумное потребление и переработку пластика. В оформлении вещей Абло помог граффити-художник Futura.

    Джерело: graziamagazine.ru

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