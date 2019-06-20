Массивные серьги и блейзер oversize: Джиджи Хадид стала звездой мужского показа Off-White в Париже



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Джиджи Хадид instagram.com/letslovehadids

24-летняя модель прошлась по подиуму в костюме, который был разрисован граффити. Джиджи представила мужскую коллекцию

Сегодня в Париже состоялся весенне-летний показ Off-White 2020 в рамках мужской Недели моды. Звездой шоу стала Джиджи Хадид.

Она прошлась по подиуму в ярком образе — модель надела блейзер oversize, разрисованный граффити. Наряд она дополнила водолазкой на молнии с аналогичным принтом, бирюзовыми фантазийными босоножками и украшениями — абстрактными массивными сережками в форме крестов.

Новая коллекция креативного директора бренда Вирджила Абло называется Plastic. Дизайнер взял за основу коллекции тренд на разумное потребление и переработку пластика. В оформлении вещей Абло помог граффити-художник Futura.

Джерело: graziamagazine.ru