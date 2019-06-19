Эшли Грэм cделала неожиданное заявление: «Мое тело считали вещью»



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Эшли Грэм

Активная общественная позиция модели не мешает хейтерам обвинять ее в отсутствии бодипозитива

31-летняя Эшли Грэм пообещала, что использует свою популярность для помощи другим. Модель plus-size ведет активную общественную работу и поддерживает женщин.

Звезда рассказала, что работодатели и поклонники долгое время считали ее просто красивой картинкой, а не человеком. «К моему телу всегда относились как к вещи, которая мне не принадлежит. Ты – секси. Ты – голая. Мужчины станут поклоняться твоей фигуре – песочным часам», – призналась Грэм в интервью Allure.

Эшли стала героиней июльского номера журнала. Она снялась для обложки в черном боди и разноцветном пуловере.

«До того, как я обрела голос, речь шла о том, что другие думают о моем теле. Но теперь я стану говорить другим, что думаю о собственном теле», – заявила Грэм. Она пообещала, что будет добиваться разнообразия в мире моды.