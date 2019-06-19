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    Жизнь

    Наоми Кэмпбелл засветила идеальное тело на пляжной вечеринке в Каннах

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    Наоми Кэмпбелл - Наоми Кэмпбелл засветила идеальное тело на пляжной вечеринке в Каннах
    Наоми Кэмпбелл

    Звезда порадовала поклонников стильным выходом

    На днях в Каннах открылся международный фестиваль рекламы «Каннские львы». На вечеринку Кэмпбелл, которая недавно снялась для британского Vogue, пришла в блестящем розовом мини-платье и разноцветных кроссовках, в которых ей, конечно, было очень удобно танцевать всю ночь. Глядя на нее, сложно представить, что ей потребовались годы, чтобы принять свое тело и научиться комфортно себя в нем чувствовать.

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    Наоми Кэмпбелл засветила идеальное тело на пляжной вечеринке в Каннах
    Наоми Кэмпбелл засветила идеальное тело на пляжной вечеринке в Каннах
    Наоми Кэмпбелл засветила идеальное тело на пляжной вечеринке в Каннах
    Наоми Кэмпбелл засветила идеальное тело на пляжной вечеринке в Каннах
    Наоми Кэмпбелл засветила идеальное тело на пляжной вечеринке в Каннах
    Наоми Кэмпбелл засветила идеальное тело на пляжной вечеринке в Каннах
    Наоми Кэмпбелл засветила идеальное тело на пляжной вечеринке в Каннах
    Наоми Кэмпбелл засветила идеальное тело на пляжной вечеринке в Каннах
    Наоми Кэмпбелл засветила идеальное тело на пляжной вечеринке в Каннах
    Наоми Кэмпбелл засветила идеальное тело на пляжной вечеринке в Каннах
    Наоми Кэмпбелл засветила идеальное тело на пляжной вечеринке в Каннах
    Наоми Кэмпбелл засветила идеальное тело на пляжной вечеринке в Каннах

    «Мне потребовалось много времени, чтобы хорошо почувствовать себя в своем теле. Это то, что пришло с возрастом и действительно произошло только за последние несколько лет», – сказала она в интервью Vogue.

     

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