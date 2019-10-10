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    Шоу-биз

    У группы «Агонь» появился третий участник

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    У группы «Агонь» появился третий участник

    Состав пополнила девушка

    Завтра на официальном YouTube канале музыкантов состоится премьера нового фитчеринга на трек «Бомба». Новий сингл и видеоработа артистов станет продолжением июльской саги «Тебе 20», в рамках которой творческий дуэт Кости и Антона пополнился третьим участником, а точнее участницей - актрисой театра и кино Ириной Горбачевой.

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    У группы «Агонь» появился третий участник
    У группы «Агонь» появился третий участник
    У группы «Агонь» появился третий участник
    У группы «Агонь» появился третий участник

    «Бомба» - это сенсация! Впервые Ира предстанет перед широкой публикой в роли певицы. Значит ли это, что вакантное место Никиты Горюка окончательно занято, пока остаётся загадкой, а вот куда улетел дракон из клипа «Тебе 20», станет известно уже в этот четверг.

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