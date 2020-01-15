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    Шоу-биз

    Билли Айлиш исполнит заглавную песню фильма про Джеймса Бонда

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    <p>Билли станет самым молодым автором коронного трека для &laquo;бондианы&raquo;</p> <div></div> - Билли Айлиш исполнит заглавную песню фильма про Джеймса Бонда

    Билли станет самым молодым автором коронного трека для «бондианы»

    Песню звезда написала вместе со своим братом Финнеа

    Знаменитой американской поп-певице Билли Айлиш доверили исполнить заглавную песню предстоящего фильма об агенте 007 – «Не время умирать». Таким образом, Билли станет самым молодым автором коронного трека за все время. К слову, на момент выхода первой картины с Дэниэлом Крейгом в роли Бонда, самой Айлиш было всего 4 года, а в проект ее позвали к юбилейному, 25-му фильму франшизы.

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    Композицию главный молодой хитмейкер прошлого года написала, как и большинство работ, вместе со своим братом Финнеасом, а сами продюсеры «Не время умирать», которые пока не спешат раскрывать название песни, охарактеризовали ее «невероятно мощной и трогательной».

    Ранее Билли Айлиш поделилась снимками с отдыха, на который отправилась вместе с друзьями:

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    Билли Айлиш исполнит заглавную песню фильма про Джеймса Бонда
    Билли Айлиш исполнит заглавную песню фильма про Джеймса Бонда
    Билли Айлиш исполнит заглавную песню фильма про Джеймса Бонда
    Билли Айлиш исполнит заглавную песню фильма про Джеймса Бонда

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