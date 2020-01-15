Билли Айлиш исполнит заглавную песню фильма про Джеймса Бонда



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Билли станет самым молодым автором коронного трека для «бондианы»

Песню звезда написала вместе со своим братом Финнеа

Знаменитой американской поп-певице Билли Айлиш доверили исполнить заглавную песню предстоящего фильма об агенте 007 – «Не время умирать». Таким образом, Билли станет самым молодым автором коронного трека за все время. К слову, на момент выхода первой картины с Дэниэлом Крейгом в роли Бонда, самой Айлиш было всего 4 года, а в проект ее позвали к юбилейному, 25-му фильму франшизы.

Композицию главный молодой хитмейкер прошлого года написала, как и большинство работ, вместе со своим братом Финнеасом, а сами продюсеры «Не время умирать», которые пока не спешат раскрывать название песни, охарактеризовали ее «невероятно мощной и трогательной».

Ранее Билли Айлиш поделилась снимками с отдыха, на который отправилась вместе с друзьями: